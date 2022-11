DIRETTA Serie A, Napoli-Empoli e Spezia-Udinese: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre i match del ‘Maradona’ tra il Napoli di Spalletti e l’Empoli di Zanetti e del ‘Picco’ tra lo Spezia di Gotti e l’Udinese di Sottil in tempo reale

Il Napoli e lo Spezia ospitano rispettivamente l’Empoli e l’Udinese nei primi due anticipi del turno infrasettimanale di Serie A valido per la quattordicesima giornata di campionato. Due gare che mettono in palio punti importanti, che saranno dirette da Pairetto di Nichelino e da Piccinini di Forlì.

Da una parte, allo stadio ‘Maradona’, i partenopei di Luciano Spalletti vogliono proseguire la loro marcia scudetto e centrare la decima vittoria di fila, allungando la striscia iniziata a settembre in trasferta contro la Lazio dopo il pareggio casalingo contro il Lecce in un altro turno infrasettimanale. Ma i toscani di Paolo Zanetti puntano a dare seguito al successo ottenuto sabato contro il Sassuolo per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, sognando il bis della vittoria ottenuta un anno fa su questo campo grazie al gol di Cutrone.

Dall’altra, allo stadio ‘Alberto Picco’, i liguri dell’ex Luca Gotti vanno a caccia di un risultato positivo per interrompere la serie di tre sconfitte consecutive, tutte di misura, subite contro Salernitana, Fiorentina e Milan per mettere in cassaforte preziosi punti salvezza. Mentre i friulani di Andrea Sottil mirano a tornare al successo dopo aver raccolto 4 punti nelle ultime cinque giornate per scavalcare in un solo colpo Juventus, Roma e Inter e portarsi almeno momentaneamente al quinto posto. Calciomercato.it vi offre i due match live in tempo reale.

Probabili Formazioni Napoli-Empoli e Spezia-Udinese

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Spalletti

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi, Bajrami; Satriano. All. Zanetti

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca; Verde, Nzola. All.: Gotti

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Ebosse; Success, Deulofeu. All.: Sottil

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 35, Milan 29, Atalanta e Lazio 27, Roma e Juventus 25, Inter 24, Udinese 23, Torino e Salernitana 17, Bologna e Fiorentina 16, Sassuolo 15, Empoli 14, Monza 13, Spezia e Lecce 9, Sampdoria e Cremonese 6, Verona 5.