DIRETTA Serie A, Cremonese-Milan: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Il Milan è di scena sul campo della Cremonese nel terzo anticipo del turno infrasettimanale valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Un derby lombardo tra formazioni che hanno obiettivi di classifica opposti che sarà diretto dall’arbitro Rapuano della sezione di Rimini.

Reduci dal successo di misura contro lo Spezia, i rossoneri di Stefano Pioli vogliono tornare a vincere anche in trasferta dopo il ko subito contro il Torino, pur privi degli squalificati Theo Hernandez e Giroud, per continuare l’inseguimento al Napoli capolista nella lotta per lo scudetto. Dall’altro lato i grigiorossi del pericolante Massimiliano Alvini vogliono dare seguito ai due pareggi di fila ottenuti contro Udinese e Salernitana e sognano il colpaccio per eliminare lo zero dalla casella delle vittorie. L’ultimo precedente tra le due squadre su questo campo risale al gennaio del 1996, quando finì con un pareggio senza reti. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Giovanni Zini’ in tempo reale.

Probabili Formazioni Cremonese-Milan

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vásquez; Ghiglione, Meite, Escalante, Castagnetti, Valeri; Afena-Gyan, Ciofani. All.: Alvini.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Rebic; Origi. All.: Pioli.

