L’Inter l’ha ribaltata in due mesi: offerta rifiutata

L’Inter è a un bivio sul campo e sul calciomercato, mentre una trattativa sta monopolizzando l’attenzione dei nerazzurri. Il rifiuto è eccellente

L’Inter non può gioire, nonostante il passaggio del turno in Champions League. Le cose, infatti, non vanno bene in campionato per la Beneamata che, dopo alcune vittorie consecutive, ha dovuto arrendersi alla Juventus di Massimiliano Allegri.

Uno stop che rischia già di essere decisivo per le ambizioni di scudetto nerazzurre e che potrebbe tramutarsi in un grande rimpianto a primavera. Ora serve immediatamente una scossa e anche qualche passo falso da parte delle dirette avversarie per i primi posti in classifica, per tentare concretamente una rimonta che avrebbe del clamoroso. Allo stesso tempo, i progetti sul calciomercato vanno avanti e un’importante svolta sembra sempre più vicina in tal senso. Se si parla sempre più spesso del futuro della società e delle possibili mosse di Steven Zhang, allo stesso modo la squadra dovrà essere rinforzata già a gennaio o comunque non si può pensare di cedere altri elementi importanti per la rosa nerazzurra. Il passaggio della fase a gironi della Champions League ha sicuramente aiutato e potrebbe rivelarsi l’arma decisiva per una trattativa in particolare.

Skriniar si avvicina all’Inter: rifiuto eccellente del difensore

Da mesi si parla di un possibile addio di Milan Skriniar, visto che il suo contratto scadrà nel giugno del 2023. Il pressing del PSG la scorsa estate non è andato a buon fine. La cifra offerta non è stata ritenuta sufficiente e il tutto si è concluso con Zhang che ha blindato l’ex Sampdoria, con buona pace dei transalpini che non hanno puntato altri calciatori, pronti a un nuovo assalto a gennaio o a concludere l’affare a zero a giugno. Ora, con il passaggio del turno in Champions League, l’Inter si può permettere un’offerta più alta per il rinnovo e ciò avvicina la permanenza dello slovacco a Milano. Allo stesso tempo, la retrocessione del Barcellona in Europa League esclude i blaugrana dalla corsa. Secondo ‘Sport’, infatti, Skriniar avrebbe già detto no ai catalani. Le possibilità sono solo due: rinnovo con l’Inter o trasferimento al PSG.