Decisa la data dell’esonero: Simeone torna in Italia

Il tecnico argentino ha sempre ammesso di voler tornare un giorno ad allenare nel campionato italiano

Non si aspettava il Cholo Simeone di poter vivere un’annata così complicata sulla panchina dell’Atletico Madrid per il secondo anno consecutivo. Sembra proprio che all’interno dello spogliatoio dei ‘colchoneros’ sia del tutto scomparsa quell’atmosfera magica che si era creata con la vittoria della Liga nel 2021.

Fuori da Champions ed Europa League, l’Atletico si ritrova già distante dalla corsa per il titolo dopo essere sprofondato a -10 dalla capolista Barcellona. Un’annata sin qui da dimenticare per il Cholo Simeone che potrebbe essere giunto all’ultima fermata della sua esperienza a Madrid. Ad ogni modo l’argentino rimarrà alla guida della squadra sino al termine della stagione, quando insieme al club valuterà la migliore soluzione da prendere.

Chi non se la passa tanto meglio in Italia è il suo ex compagno Simone Inzaghi. E’ vero che l’allenatore dell’Inter può già vantare di aver raggiunto il primo obiettivo stagionale grazie ad una qualificazione prodigiosa agli ottavi di finale di Champions League, ma è altrettanto evidente che dalla formazione nerazzurra ci si sarebbe aspettati qualcosa di più in campionato dove, su 13 partite disputate, ha già incassato cinque sconfitte.

Calciomercato Inter, i tifosi invocano Simeone a fine stagione

Ad ogni modo, aver raggiunto l’obiettivo europeo dovrebbe assicurare ad Inzaghi la permanenza sulla panchina dell’Inter almeno fino al prossimo giugno. Una volta finita la stagione, i dirigenti valuteranno l’andamento complessivo dell’annata e decideranno se andare avanti o meno con l’ex laziale. Qualora venisse deciso il suo esonero, i tifosi avrebbero già le idee piuttosto chiare sul suo eventuale sostituto.

Nel sondaggio lanciato questa mattina sul canale telegram di Calciomercato.it, infatti il nome più votato per la panchina dell’Inter dalla prossima stagione è stato quello di Diego Pablo Simeone con il 47% dei voti. Il tecnico argentino ha surclassato altri due connazionali per il posto in nerazzurro, vale a dire Mauricio Pochettino con il 18% ed Esteban Cambiasso al 16%. Stessa percentuale dell’ex centrocampista dell’Inter, infine, per Roberto De Zerbi, oggi tecnico del Brighton.