Conte torna all’assalto dell’Inter: proposta indecente con scambio

L’Inter deve guardarsi, sul mercato, dalle mire di Conte: l’ex tecnico tenta i nerazzurri con uno scambio a sorpresa

Il legame a doppio filo di Antonio Conte con l’Italia non si spezza e continua a essere presente, anche nell’attualità. L’ex Ct della Nazionale allena al momento il Tottenham, ma si continua a parlare di un suo futuro nuovamente nel nostro campionato.

Suggestione o qualcosa di più, solo il tempo lo dirà, relativamente a una sua seconda esperienza sulla panchina della Juventus che è stata ventilata di recente. Tra il tecnico e il presidente bianconero Agnelli sarebbe stata siglata la ‘pace’ dopo le frizioni degli anni scorsi, e il numero uno del club starebbe pensando a lui per il dopo Allegri. Anche così, si spiegherebbe il mancato rinnovo, per ora, di Conte col Tottenham. Intanto, il tecnico pugliese sfiderà un’altra big italiana, il Milan, per l’accesso a quei quarti di finale di Champions League che ha raggiunto solo una volta nella sua carriera da allenatore. E occhio al rapporto con la sua ex più recente, l’Inter, alle porte della quale può tornare a bussare in ottica di mercato.

Inter, anche Conte vuole Dumfries: la proposta per l’esterno olandese

Il giocatore che lo ha colpito sarebbe Denzel Dumfries. Conte, come sempre, ha un debole per gli esterni di gamba e con un buon impatto in zona gol. L’olandese è da tempo nel mirino anche del Chelsea, già dall’estate in realtà, ma l’irruzione del Tottenham potrebbe cambiare gli scenari. La valutazione dell’Inter, lo ricordiamo, si avvicina intorno ai 50 milioni, ma gli Spurs potrebbero mettere sul piatto una carta di scambio per abbassare la parte cash dell’operazione. Il nome sarebbe quello di Emerson Royal, ex di Betis e Barcellona, che a Londra non sta convincendo. Conte lo sta schierando con grande continuità, ma non sta ottenendo da lui le risposte desiderate, e cerca un cambio di marcia sulle fasce. Da capire se la proposta potrà intrigare l’Inter, con Dumfries che a livello economico è effettivamente uno dei giocatori sacrificabili avendo mercato: il sostituto proposto sarà oggetto di valutazioni approfondite.