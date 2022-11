Zalewski archivia il derby: “Incidente di percorso”

Zalewski ha parlato a margine della cerimonia del Golden Boy: inevitabile il riferimento al derby e a Mourinho

In corso a Torino la cerimonia del Golden Boy che vede tra i premiati anche Nicola Zalewski, più votato su web.

Il calciatore della Roma, parlando a margine della premiazione anche a Calciomercato.it, è tornato su derby perso: “E’ stato semplicemente un incidente di percorso, è stata una partita decisa da un episodio sfortunatamente a nostro sfavore, abbiamo già però una partita per riscattarci tra due giorni”.

MOURINHO – Inevitabile parlare di Mourinho, il tecnico che lo ha lanciato in prima squadra: “Sicuramente lo devo ringraziare per quanto sta facendo per me, ma come lo sta facendo per me lo sta facendo per tutta la squadra. Ci sentiamo a nostro agio con lui e pensiamo sia un grandissimo allenatore”.

RUOLO PREFERITO – “Sembra una frase fatta ma è la verità: dove mi mette il mister cerco sempre di dare il massimo per portare a casa i tre punti”.

Roma-Lazio, Zalewski su Ibanez ed Europa League

Infine altri due argomenti toccati dal calciatore giallorosso: Ibanez, protagonista in negativo del derby, e del sorteggio di Europa League.

IBANEZ – “Non abbiamo ancora avuto un confronto, ma sicuramente Mourinho lo ha confortato”.

EUROPA LEAGUE – “Qualsiasi squadra sappiamo che è difficile come lo siamo noi per gli altri”.