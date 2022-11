Sorteggio ottavi Champions League: il Milan contro Conte, Eintracht-Napoli e Inter-Porto

A Nyon va in scena il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Protagoniste ben tre italiane: Napoli, Inter e Milan

E’ l’ora del sorteggio degli ottavi di finale della Champions League con l’Italia rappresentata da Napoli, Milan e Inter dopo l’eliminazione e la retrocessione in Europa League della Juventus.

Nella sede della Uefa a Nyon saranno svelate le avversarie delle compagini italiane, con le gare di andata che si giocheranno il 14-15/21-22 febbraio, quelle di ritorno invece il 7-8/14-15 marzo. Le prime classificate della fase a gruppi avranno il vantaggio di disputare il match di ritorno in casa, mentre i gol in trasferta (come successo già nella scorsa stagione) non varranno più come discriminante per la qualificazione al prossimo turno. Vietati ovviamente i derby tra squadre della stessa nazione, con Inter e Milan che quindi non possono pescare il Napoli.

SORTEGGIO OTTAVI DI FINALE

Lipsia-Manchester City

Brugge-Benfica

Liverpool-Real Madrid

Milan-Tottenham

Eintracht-Napoli

Borussia Dortmund-Chelsea

Inter-Porto

Le possibili avversarie del Napoli (primo nel girone): Brugge, Eintracht Francoforte, Borussia Dortmund, Lipsia, Paris Saint-Germain

Le possibili avversarie del Milan (secondo nel girone): Porto, Bayern Monaco, Tottenham, Real Madrid, Manchester City, Benfica

Le possibili avversarie dell’Inter (seconda nel girone): Porto, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Benfica