Rivoluzione in attacco: Pioli mescola le carte per Cremonese-Milan

Novità importanti per la partita, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Il tecnico rossonero è pronto a cambiare

Non c’è spazio per i nuovi ma Stefano Pioli è pronto, ancora una volta, a cambiare il suo Milan. I rossoneri si presenteranno a Cremona con un undici diverso rispetto a quello che ha battuto lo Spezia sabato scorso.

Chiaramente non ci saranno i giocatori che hanno da tempo salutato il 2022, vale a dire Ibrahimovic, Saelemaekers, Calabria, Florenzi e Maignan. Saranno out, poi, anche Sergino Dest, ancora alle prese con problemi muscolari, e gli squalificati Theo Hernandez e Olivier Giroud.

Pesa tanto l’assenza dei due francesi, che domani avrebbero sicuramente giocato dal primo minuto. Senza di loro, Pioli si affiderà a Fode Ballo-Toure, che torna titolare in campionato dopo il match di Empoli, dove aveva segnato un gol decisivo, e a Divock Origi. Il belga avrà così una nuova possibilità per trovare il gol, che contro lo Spezia e il Torino non è arrivato.

Milan, sorpresa in avanti: Rebic cambia ancora

Nessun ballottaggio per l’ex Liverpool con Ante Rebic, anche perché – e questa è la notizia più clamorosa – Pioli starebbe pensando di tener fuori Rafael Leao. Il croato è così pronto a tornare a giocare a sinistra, con il portoghese in panchina, almeno inizialmente. La trequarti sarà completata da Junior Messias, sulla destra, e Brahim Diaz, dietro la punta. Lo spagnolo è in vantaggio su De Ketelaere, che si avvia all’ennesima panchina. Non c’è dunque spazio per i nuovi acquisti.

A centrocampo, Pioli è intenzionato ad affidarsi ai titolarissimi, dopo che hanno giocato solamente 45 minuti a testa contro lo Spezia. Spazio, dunque, a Sandro Tonali e Ismael Bennacer.

In difesa si rivede Simon Kjaer, che rispedisce in panchina Matteo Gabbia. Non si toccano, invece, Fikayo Tomori e Pierre Kalulu, che completeranno la linea a quattro, con Ballo-Toure, davanti a Tatarusanu.