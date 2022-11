Festa totale per l’Inter, dopo il sorteggio arriva l’annuncio

Sarà il Porto l’avversario Champions League dell’Inter di Simone Inzaghi, che da seconda pesca quindi i lusitani. A commentare il tutto ci ha pensato Javier Zanetti

Napoli, Inter e Milan hanno conosciuto i rispettivi avversari di Champions League con il sorteggio odierno a Nyon per decretare gli accoppiamenti degli ottavi di finale. I nerazzurri di Simone Inzaghi, arrivati secondi nel proprio raggruppamento alle spalle del Bayern Monaco, hanno pescato il Porto che era arrivato primo nel girone che aveva invece registrato l’eliminazione prematura dell’Atletico Madrid. A commentare il tutto, momento compreso, ci ha pensato Javier Zanetti a ‘Mediaset’: “Saranno partite difficili, conosco bene il Porto e il mio ex compagno Conceiçao che sta facendo un ottimo lavoro. Dipenderà molto dallo stato di forma a febbraio. È comunque una sfida di Champions e dobbiamo avere massimo rispetto per gli avversari”.

Zanetti ha proseguito ancora sulla Champions e sul momento in generale della compagine di Inzaghi, che ieri ha ceduto il passo alla Juventus in Serie A: “La Champions ci ha dato tante risposte ma ora dobbiamo confermarlo in campionato. Credo che dobbiamo trovare equilibrio e continuità in campionato. Dispiace per la sconfitta di ieri. Ma questo è il calcio, alla prima occasione che la Juve ha avuto ci ha fatto gol. Bisogna lavorare sui dettagli e sui particolari. Si guarda con tantissima fiducia. Passare il gruppo che abbiamo passato noi non era semplice e la squadra l’ha fatto con consapevolezza e maturità. Prima di queste partite dobbiamo lavorare per arrivare al meglio”.

Infine spazio anche alle tematiche di mercato con il rinnovo di Skriniar sempre all’ordine del giorno: “Stiamo parlando, credo ci siano i presupposti per poter andare avanti. Speriamo si risolva al più presto, così saremo tutti contenti”.

Tra campo e mercato dunque l’Inter si prepara ad affrontare le ultime due sfide prima della sosta dovuta al Mondiale, che andrà a mettere in standby la stagione.