TV PLAY | Inzaghi ‘cacciato’ dall’Inter: “Hanno già contattato l’erede”

Simone Inzaghi è tornato sulla graticola dopo la sconfitta contro la Juventus in Serie A. C’è già chi si spinge oltre: “L’Inter ha già contattato l’erede”

Proprio sul più bello, dopo il passaggio agli ottavi di finale di Champions League e alcune vittorie importanti in campionato, l’Inter è caduta di nuovo.

Ed è un ko che fa parecchio male, perché è arrivato contro la Juventus ed è già la quinta in Serie A, decisamente troppe per pensare allo scudetto o continuare a crederci, anche perché la distanza dal Napoli ora è tanta, e forse incolmabile. Per parlare del momento dell’Inter, lo youtuber Fabio Bergomi è stato a Calciomercato.it in onda su Tv Play e non ha usato affatto termini leggeri: “Secondo me è il fallimento della triade Zhang, Marotta, Inzaghi. La triade fallisce l’obiettivo che l’anno scorso era sottinteso, quest’anno è dichiarato”.

E poi annuncia una notizia niente male per il futuro della panchina: “Siamo fuori dalla lotta Scudetto, oggi Marotta ha parlato di riflessioni profonde facendo fuori Simone Inzaghi. Se non lo hanno mandato via è perché costa e perché sulla piazza non c’è molto. So che hanno contattato Simeone per l’anno prossimo. L’Inter ha paura di prendere un semplice traghettatore. Ma i nodi vengono al pettine”. E ancora: “Ti è andata bene l’anno scorso perché la squadra era quella di Conte, quest’anno invece i numeri sono raccapriccianti. Anche l’anno scorso di scontri diretti ne hanno vinto uno. Il motivo per cui Marotta licenzierà Inzaghi è proprio numerico. Se non vinci gli scontri diretti non ci vai in Champions e se non arrivi quarto finisce il giochino di Zhang”.

Bergomi chiaro sul futuro dell’Inter: “Inzaghi deve pensare alle dimissioni”

Non ci si può illudere neanche per il percorso in Champions League dell’Inter: “Era già successo anche l’anno scorso. È una squadra che quando è sgombra mentalmente riesce a fare certe partite, penso a quella fatta con il Liverpool ad Anfield. In Europa quest’anno abbiamo fatto partite carine, però l’anno scorso c’erano i giostrai nel girone, quest’anno il Viktoria Plzen che è stata la peggiore in Champions League. Il Porto le ultime volte che ha incrociato squadre italiane le ha sempre eliminate. Oggi il Tottenham con Son che si è fatto male forse sarebbe stata la squadra migliore. Il Porto ha sollevato due Champions, ha blasone, ha esperienza”.

Infine non mancano ulteriori critiche a Inzaghi: “L’Inter ha giocato in maniera confusa, ha fatto pasticci, sono stati disordinati e non ha messo il cuore. Inzaghi dovrebbe seriamente pensare alle dimissioni, ci sono dei giocatori che non lo sopportano, uno in difesa e uno in attacco. Il momento secondo me è giunto, se lui avesse scavallato la Juve facendo bene poi con Bologna e Atalanta avresti sparigliato le carte, ma ha perso di nuovo quando si è alzato un pochino il livello”.