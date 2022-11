TV PLAY | No a Marotta e addio Inter: “Ci ha sperato, lo voleva assolutamente”

Le dichiarazioni del noto agente non lasciano più dubbi in merito al desiderio dei nerazzurri e dello stesso calciatore

A margine della ventesima edizione del Golden Boy Award, Giacomo Petralito, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su TvPlay.

Il noto agente ha parlato del momento delle squadre italiane, che oggi hanno conosciuto le proprie avversarie in Europa: “Abbiamo fatto passi in avanti nel calcio italiano negli ultimi anni – afferma -. Manca solo la Juve in Champions League purtroppo, sono passate Napoli, Inter e Milan”.

Impossibile non parlare di calciomercato. In estate Paulo Dybala è stato uno dei protagonisti con il trasferimento alla Roma. Prima di volare nella Capitale, però, l’argentino è stato ad un passo dall’Inter: “Credo che i nerazzurri si siano mossa tardi – afferma Petrolito -, non si è potuta chiudere per parametri economici ed è andato alla Roma. Non si è potuta fare all’ultimo momento. Dybala voleva assolutamente l’Inter. Marotta ci ha sperato fino all’ultimo, poi il ragazzo doveva prendere una decisione ed è andato alla Roma. Gosens unica operazione tra Italia e Germania? C’era un interesse dal Borussia Dortmund per il terzino prima che andasse all’Inter, ma ora è tutto spento”.

Un’ultima battuta sul Mondiale, che non vedrà la Nazionale in Qatar: “Credo che vincerà una delle big come al solito”, conclude Petralito.