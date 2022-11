HIGHLIGHTS | Vincono Monza e Fiorentina, Samp e Verona sempre più giù

I risultati delle gare delle 15 sorridono a Palladino e Italiano: successi per Monza e Fiorentina, gli highlights dei match

Vincono e fanno un importante passo avanti in classifica Monza e Fiorentina. Le gare delle 15 della tredicesima giornata di Serie A sorridono a Palladino e Italiano che trovano tre punti preziosi.

I brianzoli riabbracciano Pablo Marì, tornato allo stadio dopo l’aggressione anche se solo da spettatore. I suoi compagni gli regalano una vittoria importante dopo due sconfitte consecutive. Contro il Verona finisce 2-0 con la rete del vantaggio siglata da Carlos Augusto al 68′ e il gol di Colpani arrivato nei minuti finali. I veneti pagano dazio anche alla sfortuna (infortunio di Faraoni) e si lamentano per l’espulsione nel primo tempo di Magnani. Un ko che fa precipitare la squadra di Bocchetti all’ultimo posto in solitaria. Da segnalare l’infortunio accorso a Sensi nel finale: il centrocampista è uscito dal campo molto dolorante.

Monza-Verona 2-0 e Sampdoria-Fiorentina 0-2: marcatori, classifica e highlights

Vittoria importante anche per la Fiorentina che batte la Sampdoria 2-0 e conferma il periodo positivo. Quarto successo consecutivo per la squadra di Italiano considerando anche la Conference League. Bonaventura e Milenkovic mettono la firma sulla gara di ‘Marassi’ e fanno precipitare nuovamente giù la Samp di Stankovic. Blucerchiati penultimi a pari punti con la Cremonese e quota salvezza lontana ancora tre punti. Nel prossimo turno, liguri impegnati nel match salvezza contro il Lecce, mentre la Fiorentina ospiterà la Salernitana. Gare ostiche per Verona (ospita la Juventus) e Monza (in casa della Lazio). A breve gli highlights di Monza-Verona e Sampdoria-Fiorentina.

MONZA-VERONA 1-0: 68′ Carlos Augusto (M), 90′ Colpani (M)

SAMPDORIA-FIORENTINA 0-2: 4′ Bonaventura (F), 58′ Milenkovic (F)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 35, Milan 29, Atalanta 27, Roma* 25, Lazio* e Inter* 24, Udinese 23, Juventus* 22, Torino 17, Salernitana 17, Bologna e Fiorentina 16, Sassuolo 15, Empoli 14, Monza 13, Spezia e Lecce 9, Sampdoria e Cremonese 6; Verona 5.

*una partita in meno