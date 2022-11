Inter, non ne possono più: “È il migliore in campo per la Juve”

Fari puntati sullo Stadium dove stasera si stanno affrontando Juventus e Inter per un ‘Derby d’Italia’ che vede insolitamente entrambe lontano dalla vetta. Primo tempo poco spettacolare e non mancano le critiche

Juventus e Inter chiudono la tredicesima giornata di Serie A con Allegri e Inzaghi chiamati a fare punti pesanti per provare ad accorciare su chi precede visto l’enorme distacco dalle zone più nobili della classifica. Il primo tempo è andato in archivio sui binari del quasi totale equilibrio, con poco spettacolo ed occasioni da gol latitanti da una parte e dall’altra.

La chance più nitida l’hanno comunque avuta gli ospiti che su calcio d’angolo ha sfiorato il gol con Edin Dzeko. Il bosniaco ha girato di testa da ottima posizione dopo sponda aerea di Lautaro, sprecando però con un colpo che non ha neanche inquadrato lo specchio della porta.

Juventus-Inter, Dzeko spreca e i tifosi non perdonano

Ghiotta occasione anche per Dumfries nei minuti finali del primo tempo, ma è la prestazione di Edin Dzeko a smuovere principalmente l’animo dei tifosi, che su Twitter non hanno mancato di sottolineare un primo tempo non proprio brillante da parte del bosniaco:

#JuveInter ma #Dzeko quanti palleggi riesce a fare? Ma soprattutto è mai riuscito a fare uno stop? — nome cognome paterno cognome materno (@marcoarcorcocoo) November 6, 2022

Ho controllato il telecomando, pensavo di aver messo lo slow motion invece era Dzeko in contropiede. — Ceruz (@Ceruzeko) November 6, 2022

Dzeko quando scatta in realtà rallenta, non so come sia possibile ma vanno riscritti i manuali di fisica — Anto (@Anto__rus) November 6, 2022

Dzeko stasera in modalità T-Rex — R (@JCruijff14) November 6, 2022

DZEKO migliore in campo per la Juve pero ha segnato a porta vuota ai popoli dell’est senza la quale non avremo mai vinto — checcoTI (@TiChecco) November 6, 2022

Dzeko mi stai facendo addormentare — Lili ☃️ (@MissCalha) November 6, 2022