Juventus-Inter perde un altro titolare: scelto il sostituto

Non sarà presente questa sera per il derby d’Italia, decisione ormai presa: può accomodarsi in panchina

La scelta ormai è stata fatta, non ci sarà dal primo minuto per Juventus-Inter. Le ultime notizie vedono Simone Inzaghi convinto della sua decisione: nonostante Alessandro Bastoni abbia superato l’influenza, il difensore non sarà presente nella formazione titolare dei nerazzurri.

La retroguardia della squadra lombarda vedrà Acerbi al fianco di de Vrij e Skriniar con l’ex Atalanta che si accomoderà in panchina. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, Inzaghi non ha intenzione di rischiare il difensore dal primo minuto e per questo motivo lo porterà con sé in panchina. Del resto la squadra tornerà in campo già mercoledì per il turno infrasettimanale e ci sarà bisogno dell’apporto di tutti per l’ultimo rush finale prima della lunga pausa invernale.

Juventus-Inter, Bastoni out: le ultime sulle formazioni

Il resto della formazione per Inzaghi sembra già essere fatta con il ritorno di Brozovic che non cambierà i piani del tecnico interista. Così in regia dovrebbe essere confermato Calhanoglu con Barella e Mkhitaryan ai lati. Sugli esterni agiranno Dumfries e Dimarco mentre in attacco con Lukaku out ci sarà la coppia Lautaro Martinez-Dzeko.

Per la Juventus, invece, niente da fare per Vlahovic ancora alle prese con il problema di pubalgia. Oltre al bomber serbo mancheranno anche i soliti Pogba, Paredes, Kean e De Sciglio. Presente invece Di Maria che dovrebbe però accomodarsi in panchina, così come Chiesa.

Probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calahnoglu, Mkhitaryan, Di Marco; Dzeko, Lautaro Martinez