DIRETTA Serie A, Sampdoria-Fiorentina 0-1 e Monza-Verona 0-0 | Bonaventura! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra la Sampdoria di Stankovic e la Fiorentina di Italiano e quella dell’U-Power Stadium’ tra il Monza di Palladino e il Verona di Bocchetti in tempo reale

La Sampdoria e il Monza ospitano rispettivamente la Fiorentina e il Verona in due gare molto delicate valide per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. La sfida di Genova sarà diretta da Marinelli di Tivoli, mentre quella in Brianza è stata affidata a Cosso di Reggio Calabria.

Da un lato, allo stadio ‘Ferraris’, i blucerchiati di Dejan Stankovic vogliono voltare pagina dopo la sconfitta subita contro l’Inter e centrare la prima vittoria stagionale davanti al proprio pubblico dopo quella in trasferta contro la Cremonese per provare ad uscire dalla zona retrocessione. I viola di Vincenzo Italiano, invece, vogliono dare seguito al successo ottenuto contro lo Spezia e quello in Conference League contro il Riga per dare una svolta alla propria stagione.

Dall’altro, allo ‘U-Power Stadium’, scontro diretto in chiave salvezza tra due formazioni reduci da risultati negativi. I biancorossi di Raffaele Palladino voglio interrompere la striscia di tre ko consecutivi e riportarsi in zone tranquille della graduatoria. Ai gialloblu di Salvatore Bocchetti, invece, serve una vittoria dopo i sette ko di fila per abbandonare l’ultima posizione. Calciomercato.it vi offre le due sfide live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-FIORENTINA E MONZA-VERONA

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Amione; Leris, Villar, Djuricic, Augello; Caputo, Montevago. All. Stankovic.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Duncan; Ikone, Jovic, Kouame. All. Italiano.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Dany Mota. All. Palladino

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Faraoni, Magnani, Gunter; Depaoli, Hongla, Veloso, Lazovic; Tameze, Kallon; Henry. All. Bocchetti.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 35, Milan 29, Atalanta 27, Roma* 25, Lazio* e Inter* 24, Udinese 23, Juventus* 22, Torino 17, Salernitana 17, Bologna 16, Sassuolo 15, Empoli 14, Fiorentina* 13, Monza* 10, Spezia e Lecce 9, Sampdoria* e Cremonese 6; Verona* 5.

*una partita in meno