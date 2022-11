DIRETTA Serie A, Juventus-Inter | Segui la cronaca LIVE

Si chiude, con l’attesissimo Derby d’Italia tra Juventus e Inter, la tredicesima giornata del campionato di Serie A

Ultima sfida, importantissima, tra la Juventus e l’Inter per il Derby d’Italia valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Una partita che vale più dei tre punti in palio, vista la situazione in classifica di entrambe le squadre.

I bianconeri di Massimiliano Allegri sono reduci dalla sconfitta interna in Champions League contro il Paris Saint-Germain, la quinta nelle sei partite della fase a gironi, con conseguente retrocessione in Europa League. In campionato, invece, hanno infilato tre vittorie consecutive, contro Torino, Empoli e Lecce, che gli hanno consentito di risalire un po’ la china e puntare il quarto posto, l’ultimo utile per la prossima edizione della Champions. Di contro, i nerazzurri di Simone Inzaghi, nella massima competizione europea per club sono stati sconfitti dal Bayern Monaco di Nagelsmann, ma la qualificazione agli ottavi di finale era stata già conquistate nel turno precedente. Quattro le vittorie consecutive per i meneghini, invece, in Serie A e quarto posto più vicino. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-INTER

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: