DIRETTA Serie A, Derby Roma-Lazio | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Penultimo appuntamento per la tredicesima giornata del campionato di Serie A con il derby della Capitale tra la Roma e la Lazio

L’attesa è finalmente finita e alle 18 scenderanno in campo per il Derby della Capitale la Roma, fresca di passaggio del turno in Europa League, e la Lazio, retrocessa in Conference League.

I padroni di casa, guidati da José Mourinho, sono reduci dalla vittoria esterna contro il Verona di Salvatore Bocchetti, la quarta nelle ultime cinque partite intervallata dalla sconfitta interna contro la capolista Napoli di Luciano Spalletti. E come detto, giovedì hanno battuto in casa il Ludogorets nell’ultima partita valida per la fase a gironi dell’Europa League. Di contro, i biancocelesti di Maurizio Sarri, sconfitti dal Feyenoord tre giorni fa in Europa League, arrivano all’appuntamento dopo il pesante 3-1 interno patito contro la Salernitana di Davide Nicola. Una sfida decisamente importante per entrambe le squadre in ottica zona Champions League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI DERBY ROMA-LAZIO

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 35, Milan 29, Atalanta 27, Roma* 25, Lazio* e Inter* 24, Udinese 23, Juventus* 22, Torino 17, Salernitana 17, Bologna e Fiorentina 16, Sassuolo 15, Empoli 14, Monza 13, Spezia e Lecce 9, Sampdoria e Cremonese 6; Verona 5.

*una partita in meno