Leao “venduto” a fine partita: “Allucinante”

Il portoghese e non solo nel mirino dei tifosi del Milan stasera impegnato in casa contro lo Spezia nel match valevole per la tredicesima di Serie A

Tifosi del Milan scatenati sui social. In particolare su Twitter, dove in molti si sono scagliati contro tre giocatori della squadra di Pioli, impegnata stasera contro lo Spezia nel match valevole per la tredicesima giornata di Serie A.

I calciatori del Milan finiti nel mirino dei milanisti sono Gabbia, Rafael Leao e Divock Origi. Specie sui due attaccanti i giudizi sono stati molto ‘pesanti’. Ecco alcuni dei tanti tweet raccolti da Calciomercato.it:

#Leao che si ferma senza cercare di recuperare palla dopo averla persa ma ha tempo per stizzirsi con #Origi… oggi come oggi venderlo per 100 milioni e reinvestirli decentemente. #bambinone #MilanSpezia — onravenwings 🐈🦁🐕🐱🐯🦇🦉 (@onravenwings) November 5, 2022

Leao mi sta dando un fastidio allucinante — #PobegaOut (@caleriserva) November 5, 2022

Mi riferivo all’atteggiamento. Le qualità atletiche e tecniche nn si discutono. #leao gioca con la stessa motovazione che ho io prima di andare in ufficio il lunedì mattina — Pasquale Rizzi (@pasqualerizzi) November 5, 2022

Un #Milan molle davanti la porta e sfortunato: perfettamente in linea con quanto già visto da agosto fino ad oggi. È un Milan che non impara mai che le occasioni vanno sfruttate. #Leao decisamente in ciabatte stasera. #MilanSpezia — Alessandro Amoruso (@Aleamoruso99) November 5, 2022

Pensavo che Origi fosse una bella presa, invece siamo ai livelli di Lapadula — GVESVS 🏆 🇮🇹 (@gvesvs) November 5, 2022

Origi resta un mistero, sembra un ex giocatore #Milan — Matteo (@Teolandia) November 5, 2022

Origi no comment, non può fare il titolare e soprattutto non abbiamo i giocatori del Liverpool ancora#MilanSpezia — Fra (@MrRobot1012) November 5, 2022

Leao stasera più fastidioso del solito — Danilo Bartowski ⚽ (@DaniMilanista) November 5, 2022