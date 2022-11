Si ferma Milan-Spezia: ecco cosa è successo

A metà primo tempo si è interrotta la sfida tra i rossoneri e i liguri valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A

Al ventesimo del primo tempo Theo Hernandez ha sbloccato la sfida del ‘Meazza’ tra Milan e Spezia.

Il gol del francese non è stato però subito convalidato, per sospetto di fuorigioco dello stesso terzino rossonero. Il check del Var è durato molto, sui cinque minuti, tanto da spazientire i giocatori e il pubblico di fede milanista. Si è perso del tempo per valutare con certezza la posizione di Theo Hernandez? Non proprio, considerato che Kiwior teneva in gioco il rossonero. Si è perso del tempo per via dei problemi di audio tra Fabbri e i varisti. Come ha spiegato lo stesso direttore di gara ai calciatori, dalla sala Var non gli arrivava nessun tipo di comunicazione e dunque non si poteva riprendere il match. Poi tutto è stato risolto, con la convalida della rete di Theo Hernandez.