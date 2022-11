DIRETTA Serie A: Milan-Spezia | Le formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Milan-Spezia, anticipo serale della tredicesima giornata di Serie A

Reduce dalla goleada contro il Salisburgo e dalla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, il Milan vuole tornare a correre anche in campionato per dimenticare la sconfitta in casa del Torino. Per la tredicesima giornata di Serie A, i rossoneri ospiteranno lo Spezia allo stadio ‘San Siro’. Rispetto alla sfida europea, Stefano Pioli ha deciso di non convocare Dest, che era stato chiamato solamente per onor di firma martedì scorso. Per i rossoneri, dopo il risultato di Atalanta-Napoli, i tre punti sono d’obbligo. Oltre a non perdere di vista la vetta, in caso di tre punti i rossoneri terrebbero a distanza Lazio e Roma, impegnate domani nel Derby, ma anche Inter e Juve.

Quartultima forza del campionato con nove punti, la squadra di Luca Gotti cerca un’impresa che gli consentirebbe di superare momentaneamente in classifica il Monza. Una missione quasi impossibile, riuscita tuttavia lo scorso anno, anche grazie ad alcune decisioni arbitrali che suscitarono un vespaio di polemiche. Il mister spezzino dovrà fare a meno di una pedina fondamentale come Gyasi, fermato da un infortunio muscolare. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida di San Siro.

Formazioni ufficiali Milan-Spezia

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Bennacer, Krunić; Messias, Díaz, Leão; Origi. All.: Pioli.

SPEZIA (3-5-2): Drągowski; Ampadu, Caldara, Kiwior; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Amian; Maldini, Nzola.. All.: Gotti.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 35 punti; Atalanta* 27; Milan 26; Roma 25; Lazio e Inter 24; Udinese* 23; Juventus 22; Torino 17; Salernitana 17*; Sassuolo 15*; Empoli 14*; Bologna e Fiorentina 13; Monza 10; Spezia e Lecce* 9; Sampdoria e Cremonese* 6; Verona.

*una partita in più