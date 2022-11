Qualcuno ha già scelto l’erede di Leao: 100 milioni per Kvaratskhelia

Senza firma per il rinnovo prima dei Mondiali, l’attaccante portoghese potrebbe tornare nel mirino dei grandi club

Prosegue la telenovela in casa Milan per il rinnovo di Rafael Leao. L’attaccante portoghese, che nella passata stagione è stato eletto come miglior calciatore del campionato, andrà in scadenza nel giugno 2024. Ad oggi, nonostante i tanti ‘rumors’ sul suo conto, non sono ancora partiti i negoziati tra il club rossonero e il suo entourage.

A tal proposito, la sensazione è che le parti non tratteranno il rinnovo prima dei prossimi Mondiali di Qatar 2022. Un bel problema per il Milan visto che Leao sarà uno dei tanti protagonisti con la maglia del Portogallo. L’attaccante potrebbe infatti sfruttare la vetrina dei Mondiali per mettersi in evidenza e riattrarre l’interesse dei grandi club europei che già in passato si sono mossi nei suoi confronti.

Nonostante la scadenza nel giugno 2024, il Milan valuta l’ex Lille sui 100 milioni di euro. Attenzione soprattutto al Chelsea che negli ultimi tempi ha lanciato segnali importanti in questa direzione. Ad ogni modo, tanto passerà dai prossimi Mondiali dove Leao verrà chiamato al definitivo salto di qualità dopo aver letteralmente rubato la scena in maglia rossonera in queste ultime due stagioni.

Calciomercato Milan, addio Leao senza rinnovo: scelto Kvaratskhelia come erede

Nel sondaggio di Calciomercato.it lanciato questa mattina sul canale Telegram, è stata presa in considerazione la possibilità di un addio di Rafa Leao dal Milan qualora le pratiche per il rinnovo non dovessero andare per il verso giusto. Ai nostri utenti abbiamo così chiesto quale potrebbe essere il miglior erede dell’esterno portoghese tra le alternative proposte.

Ad aggiudicarsi una vittoria schiacciante è stato Khvicha Kvaratskhelia con il 48% dei voti. Il georgiano è stato fin qui il calciatore rivelazione del campionato e a suon di gol e giocate da fuoriclasse sta trascinando il Napoli in cima alla classifica. Alle spalle dell’esterno azzurro si è posizionato un altro giocatore d’altissimo livello del nostro campionato come Milinkovic-Savic al 23%.

Infine, a chiudere la classifica sono stati Joao Felix dell’Atletico Madrid al 17% ed un altro giovane talento come Jude Bellingham del Borussia Dortmund, ultimo al 12%.