La Juventus ha scelto il grande ex: ritorno a sorpresa

La Juventus prepara movimenti sul mercato decisamente inattesi, per i bianconeri potrebbe esserci un ritorno che sarebbe pazzesco

I prossimi giorni possono essere decisivi per il campionato e per la stagione della Juventus. I bianconeri sono attesi dal trittico di sfide contro Inter, Verona e Lazio per provare a dare sostanza alle proprie ambizioni di risalita.

Per la squadra di Allegri, punti pesantissimi in palio, a partire dal derby d’Italia contro i nerazzurri di domani sera, un primo crocevia fondamentale per restare agganciati al treno di testa. Sul piatto non solo il possibile sorpasso in classifica ai rivali, ma anche la possibilità di ottenere una vittoria pesante che potrebbe dare fiducia a tutto l’ambiente. La necessità, è quella di ottenere il massimo per poi guardare con ottimismo alla seconda parte della stagione. A gennaio, la speranza è di avere a disposizione finalmente una squadra al completo e qualcosa potrebbe inoltre arrivare dal mercato. A proposito di mercato, potrebbero poi esserci degli sviluppi assolutamente inattesi, con la dirigenza che starebbe riflettendo su una mossa a sorpresa, richiamando a Torino un grande ex.

Juventus, ribaltone nella dirigenza: Longoria può tornare in bianconero

L’ex bianconero in questione sarebbe Pablo Longoria, attuale presidente del Marsiglia. Il 36enne spagnolo, come noto, vanta trascorsi a Torino, con il ruolo ricoperto, per due anni e mezzo, dall’agosto 2015 al febbraio 2018 di responsabile dell’area scouting del club. Una esperienza importante e molto formativa, che lo ha portato poi a salire di livello, prima come ds del Valencia per un anno e mezzo e poi con i ruoli dirigenziali all’interno del Marsiglia. Secondo quanto riportato in Francia da ‘Footmercato’, la Juventus starebbe ripensando a lui, per affidargli un ruolo all’interno della dirigenza, ancora da chiarire. A sua volta, Longoria sarebbe lusingato dell’interesse di un club in cui si è trovato molto bene e a cui deve molto. Per il momento, un suo addio al Marsiglia non sarebbe comunque uno scenario plausibile nell’immediato. Ipotesi comunque da valutare per il prossimo futuro, con una pista che potrebbe avere risvolti importanti negli equilibri societari della Juventus.