Intrigo Juve-Inter, l’annuncio ufficiale infiamma il Derby d’Italia

A poche ore dal fischio d’inizio del derby d’Italia tra Inter e Juventus, arriva l’annuncio di mercato che rischia di infiammare la situazione

Dopo aver lasciato la Juventus dopo soli sei mesi, Denis Zakaria ha finalmente esordito con la maglia del Chelsea mercoledì contro la Dinamo Zagabria. Ci sono voluti più di due mesi al giocatore svizzero per vestire la maglia del club londinese in una competizione ufficiale. Esordio tra l’altro condito con il gol del decisivo 2-1 che ha consolidato ancor più il primo posto degli inglesi in classifica.

Un bel segnale da parte del centrocampista svizzero, che però non è certamente una prima scelta di Graham Potter, nonostante il giocatore goda della stima del tecnico, che lo ha elogiato in diverse occasioni. Zakaria è arrivato a Londra in prestito con un diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro più bonus. Una cifra piuttosto alta e appare difficile che il club inglese possa decidere di versarla nelle casse bianconere, specialmente se il minutaggio del centrocampista dovesse restare così basso.

Juve e Inter, il Gladbach punta Zakaria e Gosens

Nel frattempo però sembra farsi avanti un’altra pretendente: il Borussia Moenchengladbach, club da cui la Juve acquistò il giocatore. Il ds del Gladbach, Roland Virkus, come sottolinea ‘Fussball Transfers’, ha infatti parlato di un ritorno del centrocampista di origini congolesi. “Ovviamente vorremmo avere di nuovo Zakaria qui. Un giocatore così, che può riparare molte situazioni con la sua velocità, aiuterebbe sempre”. Va però ricordato che il giocatore potrebbe tornare in Germania soltanto dalla prossima stagione. Zakaria ha infatti disputato le prime due gare di campionato con la Juventus prima di essere ceduto al Chelsea. L’unica operazione possibile a gennaio sarebbe infatti quella di un ritorno anticipato a Torino, ma appare difficile considerando il rapporto che appare ormai deteriorato tra il giocatore ed Allegri.

Virkus però, in conferenza stampa, ha parlato anche di un altro giocatore di proprietà di una big di Serie A che potrebbe cambiare maglia a gennaio. Si tratta di Robin Gosens, per cui è sempre vivo l’interesse del Bayer Leverkusen. Come vi abbiamo anticipato, a metà novembre è previsto infatti un summit che potrebbe essere decisivo per quanto riguarda il futuro dell’esterno ex Atalanta. Intanto però anche il Gladbach sembra essere interessato alla situazione Gosens, con Virkus che non smentisce l’interesse per il tedesco dell’Inter: “Non conosco il suo stipendio, ma è chiaro che parliamo di un giocatore di qualità. Non posso confermare le voci, ma siamo sempre alla ricerca del giusto affare qualità-prezzo”.