Serie A, infortunio improvviso: può tornare nel 2023

Forfait dell’ultim’ora che costringe il calciatore ad alzare bandiera bianca in vista del prossimo match di campionato

Con l’anticipo di questa sera tra Udinese e Lecce si apre ufficialmente la terzultima giornata di campionato prima della sosta di metà novembre per i Mondiali di Qatar 2022. Tre turni da brivido per i tanti internazionali che lavorano da mesi per arrivare in buone condizioni all’impegno che per tanti vale una carriera.

Chi non avrebbe avuto modo di partecipare ai prossimi Mondiali e che nelle scorse ore ha riportato un infortunio muscolare è Destiny Udogie. Il nazionale italiano, infatti, ha accusato un fastidio al flessore e con molta probabilità non scenderà in campo questa sera per il primo match della tredicesima giornata di Serie A in programma tra Udinese e Lecce alla Dacia Arena.

In attesa di conoscere nei prossimi gironi l’entità del fastidio percepito dall’esterno sinistro, ovviamente il rischio per la formazione friulana è quello di perdere uno dei calciatori più importanti della propria rosa per gli ultimi due impegni ufficiali del 2022. L’Udinese di Sottil dovrà infatti giocare prima il turno infrasettimanale in trasferta il prossimo martedì contro lo Spezia e poi chiuderà questa prima fase di stagione in casa contro il Napoli sabato 12 novembre.