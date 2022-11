Turnover per Pioli contro lo Spezia: fuori il migliore di Champions

Le scelte del tecnico rossonero per la partita di sabato sera contro lo Spezia, valevole per la tredicesima giornata

La grande vittoria contro il Salisburgo è ormai in archivio. Il Milan di Stefano Pioli è chiamato a scendere subito in campo, fra meno di 24 ore. Domani a San Siro, arriva lo Spezia di Gotti.

Il tecnico campione d’Italia ha avuto solamente la giornata di venerdì per preparare la partita. I dubbi di formazione, dunque, sono ancora parecchi. L’idea, comunque, è quella di affidarsi ad un importante turnover, anche perché martedì si tornerà nuovamente in campo, per il match contro la Cremonese.

Molti protagonisti di mercoledì sono pronti ad accomodarsi in panchina, a partire da Olivier Giroud, il migliore in Champions League, che farà spazio a Divock Origi. Pioli si augura di rivedere l’attaccante che contro il Monza ha trovato il suo primo gol in rossonero, oltre che un assist prezioso per Brahim Diaz. Proprio lo spagnolo si appresta ad essere l’altra novità. Il numero dieci, infatti, dovrebbe riprendersi una maglia da titolare, con Rade Krunic dirottato in mediana. A riposare, stavolta, sarà Sandro Tonali, con il bosniaco, in vantaggio su Pobega, ad affiancare Ismael Bennacer.

Tornando sulla trequarti, Messias è favorito per occupare la corsia di destra. La suggestione Vranckx dovrebbe rimanere tale. Un cambio di programma porterebbe Brahim Diaz a giocare sulla fascia. A sinistra, chiaramente, toccherà ancora a Rafael Leao, che ha voglia di ritrovare il gol, perso contro Torino e Salisburgo. Si prospetta dunque una nuova panchina per Charles De Ketelaere.

Milan-Spazia, niente turnover per Hernandez

In difesa un solo cambio, con Gabbia pronto ad affiancare Fikayo Tomori. Simon Kjaer, dunque, si accomoderà in panchina, dopo aver giocato mercoledì. A completare la linea a quattro, davanti a Tatarusanu, ci saranno Pierre Kalulu e Theo Hernandez. Non è da escludere però l’impiego di Sergino Dest sulla destra.

Milan 4-2-3-1: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao, Origi