Roma, Mou alza la voce: “Devono rispettarlo”

Roma, le parole di José Mourinho nel post partita della sfida con il Ludogorets: la presa di posizione dello Special One è netta.

Serviva una vittoria alla Roma di José Mourinho per centrale la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, issandosi al secondo posto nel proprio girone alle spalle del Real Betis. Al termine di 90 minuti nei quali non sono di certo mancati le emozioni ed i colpi di scena, Pellegrini e compagni hanno comunque centrato l’obiettivo. Ai microfoni di Tv8, il tecnico dei giallorossi José Mourinho ha toccato diversi argomenti. Ecco le parole del tecnico lusitano:

VOLPATO E VINA – “Non solo Volpato, con questo atteggiamento sono tutti encomiabili. Tuttavia, non posso non dire che devono rispettare Vina, in casa ci sono dei rumours che di certo non lo aiutano. Stiamo parlando di un calciatore serio ed esemplare.

Il prossimo step di Volpato sarà poter giocare anche quando la squadra avrà bisogno di difendere. Mantiene creatività, ripongo fiducia in lui, ma quando si tratta di difendere sui portatori di palla avversari, la situazione cambia.