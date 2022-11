Zaniolo cambia la partita, Pellegrini la ribalta: Roma ai sedicesimi di Europa League

Un lungo sospiro di sollievo e poi la gioia: grazie alla doppietta di Lorenzo Pellegrini, la Roma si qualifica ai sedicesimi di Europa League. Grande prova di Zaniolo

Ci sono notti nel calcio che partono male, sembrano indirizzate verso il peggio e poi cambiano all’improvviso. Forse sono le più belle o forse no, per le coronarie dei tifosi.

Stasera la Roma di José Mourinho ne ha dato prova. I giallorossi si trovano di fronte a un bivio a senso unico per accedere ai sedicesimi di Europa League e l’unica possibilità per passare il turno è la vittoria. I padroni di casa, però, hanno di fronte un Ludogorets concentrato e arcigno, che non lascia nulla al caso e l’ha già dimostrato all’andata. I bulgari partono meglio anche in questo caso e trovano il vantaggio al 42esimo grazie a un gol di Rick. Il primo tempo della Roma è inconsistente, soprattutto in attacco, e infatti Mourinho decide già al 45esimo di metterci mano. Fuori Belotti, Karsdorp e Camara, dentro Cristante, Volpato e Zaniolo ed è proprio questa la mossa che cambia la partita.

Secondo tempo strepitoso della Roma: rimonta firmata da Zaniolo e Pellegrini

È proprio Zaniolo a spaccare totalmente la partita. L’attaccante conquista subito un rigore per un fallo netto di Cicinho: Pellegrini si presenta dal dischetto e non sbaglia. Al 56esimo è già 1-1, ma non basta alla Roma per qualificarsi ai sedicesimi di Europa League. Ma bastano, invece, nove minuti al fantasista giallorossi per conquistare un altro rigore. Il capitano di Mourinho va ancora dagli undici metri e il risultato è lo stesso di prima. Il Ludogorets rientra in partita e non molla un centimetro. Arriva anche il 2-2 di Nonato, ma l’arbitro al Var annulla per una manata su Ibanez. A questo punto, la Roma chiude la partita: Zaniolo marchia la sua grande prestazione con il gol del 3-1 che blinda il risultato e la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Nel finale viene anche espulso Verdon per un bruttissimo intervento su Zalewski. Mourinho ce l’ha fatta, dopo l’eliminazione della Lazio, ed è al prossimo turno di Europa League.

CLASSIFICA GIRONE C: Betis Siviglia punti 16, ROMA 10, Ludogorets 7, Helsinki 1.