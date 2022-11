PAGELLE E TABELLINO Roma-Ludogorets 3-1: Zaniolo da impazzire, Cicinho da incubo

Le pagelle e il tabellino del match tra Roma e Ludogorets valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League

La Roma doveva vincere e lo ha fatto, anche se con qualche difficoltà di troppo, contro il Ludogorets. I bulgari vanno i vantaggio nel primo tempo, con una Roma poco cinica e brillante, ma nel secondo tempo la Roma ha un Zaniolo in più.

Il numero 22 conquista due rigori, poi trasformati da Pellegrini, e segna il gol del definitivo 3-1. La Roma approda così ai sedicesimi di Europa League. Ludogorets in Conference League. Queste le pagelle della partita:

ROMA:

Rui Patricio 6- Pochi interventi ma decisivi

Ibanez 5.5- Va un po’ in difficoltà e rischia grosso in occasione del fallo sul secondo gol bulgaro. Non la solita partita brillante.

Smalling 6- Gioca una buona partita ma non ottima come sempre. Ovviamente chiude bene le avanzate avversarie, ma a volte sembra andare in difficoltà.

Vina 5- Adattato centrale si vede che fatica molto, ma gli errori peggiori li fa palla al piede.

Karsdorp 5.5 – Qualche buono spunto ma sbaglia davvero tanti cross, che dovrebbero essere il suo pane quotidiano. (46′ Volpato 6.5- Entra molto bene in campo e dà una spinta in più alla Roma con la sua velocità. Mourinho lo sostituisce per coprirsi un po’). (80′ Bove S.V.)

Camara 6- Si muove molto in fase offensiva, corre tanto ma dietro lascia spazi importanti. (46′ Cristante 6- Entra per dare una mano al centrocampo che nel primo tempo era andato spesso in difficoltà. Graziato dal fallo su Ibanez perché nel secondo gol bulgaro si era perso l’attaccante).

Matic 6- Una prima parte di partita buona, con tanti palloni recuperati e qualche tentativo da fuori. Poi cala e fatica a stare dietro alle ripartenze avversarie. (46′ Zalewski 6- Fa il suo senza strafare, salta poco l’uomo ma serve bene i compagni).

Pellegrini 8- Fa il capitano, mette anima e tecnica in questa partita e con freddezza glaciale trascina la Roma segnando due volte dal dischetto.

El Shaarawy 6.5- Sin dall’inizio non si risparmia, è uno dei più attivi, prova a saltare l’uomo rientrando sul destro

Abraham 5.5- Nella ripresa è molto più convinto, serve palloni buoni ai compagni, ma quando tocca a lui in area sbaglia sempre la scelta.

Belotti 4.5 – Partita molto negativa del ‘Gallo’. Ogni pallone che gli capita lo sbaglia stoppandolo male o facendo la scelta sbagliata. Serata no. (46′ Zaniolo 9- Si sta riprendendo la Roma. Dopo il gol a Verona anche oggi i suoi strappi fanno la differenza. Conquista due rigori e segna il gol che porta la Roma ai sedicesimi. Mou non può fare a meno di lui).

All. Mourinho 7- I cambi giusti al momento giusto. La squadra nel primo tempo è in difficoltà e allora capisce che è il momento per il tutto per tutto. Mette la squadra a trazione anteriore e conquista la qualificazione. Certo a livello di gioco c’è ancora da lavorare.

LUDOGORETS:

Padt 6.5- Fa diverse buone parate cercando di tenere in piedi la partita.

Cicinho 3.5- È i difensore che va più in difficoltà sin dai primi minuti. Sulla sua fascia si fa superare spesso e nella ripresa fa fallo da rigore su Zaniolo. Un disastro di partita la sua. (87′ Gruper S.V.)

Verdon 4.5- Stava giocando una buona partita ma poi commette un’ingenuità troppo grande concedendo il rigore a Zaniolo da posizione defilata. Nel finale riceve il rosso per un intervento killer.

Nedyalkov 5- Va nel pallone quando la Roma inizia a pressare e attaccare con insistenza. Sbaglia tanti palloni.

Witry 5- In constante difficoltà sulla sua fascia, dove passano facilmente i giocatori della Roma. Serata complicata. (87′ Delev S.V.)

Piotrowski 6- Una diga a centrocampo, intercetta tanti palloni e sfrutta bene il fisico. (71′ Fa tremare la Roma con il gol del 2-2 poi annullato. La sua velocità è sicuramente un’arma ma ha poco tempo)

Cauly 5.5- All’andata mise molto in difficoltà la Roma con la sua tecnica, oggi si vede molto meno.

Naressi 5.5- Pochi palloni giocati, spesso si nasconde quando i suoi provano a palleggiare.

Tekpetey 6- Molto agile sulla sua fascia, pericoloso nelle ripartenze, ma nella ripresa cala.(71′ Despodov 5.5- Non aggiunge nulla alla manovra del Ludogorets per cercare di riprendere la partita)

Thiago 5.5- Si vede meno degli altri in fase offensiva e riceve un cartellino giallo che poteva essere sanzionato in maniera più severa. (72′ Tessera 5.5- Si vede pochissimo, non tocca quasi mai palla)

Rick 7- Una vera spina nel fianco per la difesa della Roma che non lo prende mai. Cavalcata di 70 metri e poi lascia esplodere un missile che supera Rui Patricio. L’arma in più che serviva a Simundza in questa partita.

All. Simundza 5- Squadra organizzata molto bene nelle ripartenze che sa come mettere in difficoltà la Roma in velocità. In difesa però deve rivedere qualcosa.

Arbitro: Dabanovic 6- Buon arbitraggio il suo, i rigori ci sono e la sbracciata su Ibanez è evidente.

Roma-Ludogorets, il tabellino del match

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Vina; Karsdorp (46′ Volpato), Camara (46′ Cristante), Matic (61′ Zalewski), Pellegrini, El Shaarawy; Abraham, Belotti (46′ Zaniolo). All. Mourinho

LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Cicinho (87′ Gruper), Verdon, Nedyalkov, Witry (87′ Delev); Piotrowski (71′ Nonato), Cauly, Naressi; Tekpetey (71′ Despodov), Thiago (71′ Tissera), Rick. All. Simundza

Arbitro: Nikola Dabanovic

Var: Pol van Boekel

Ammoniti: 15′ Cicinho, 49′ Volpato, 65′ Nedyalkov, 65′ Piotrowski, 85′ Zaniolo, 88′ Vina, 91′ Nonato.

Espulsi: 90′ Verdon

Marcatori: 42′ Rick, 55′ Pellegrini, 65′ Pellegrini, 85′ Zaniolo