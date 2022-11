Verso Juventus-Inter: una grande notizia per Inzaghi

Tre giorni all’attesissimo derby d’Italia che per entrambe rappresenterà una sorta di crocevia per le possibilità restare agganciati al treno Scudetto

Meno tre a Juventus-Inter, gara più che mai fondamentale per entrambe in ottica Scudetto. Con una vittoria una delle due resterebbe agganciata al treno delle prime, guidato ora a gran velocità dal Napoli di Spalletti. Chi uscirà sconfitta, naturalmente, direbbe addio all’obiettivo tricolore, pur sapendo che da gennaio in avanti comincerà una sorta di nuovo campionato. Un pareggio sarebbe invece inutile per tutte e due…

Allegri avrà fuori diverse pedine importanti, anche se ieri sera ha annunciato il rientro di Bremer, Di Maria e Vlahovic. I primi due, però, torneranno da infortuni tutt’altro che banali, mentre il bomber combatte con la pubalgia. Inzaghi dovrà senz’altro rinunciare a Romelu Lukaku. A meno di sorprese il belga, in maglia nerazzurra, lo rivedremo soltanto a partire del nuovo anno. Per il tecnico interista e i tifosi c’è tuttavia una buona notizia, il recupero quasi completo di Marcelo Brozovic.

Meno tre a Juventus-Inter: Brozovic potrebbe tornare tra i convocati di Inzaghi

Come raccolto dal nostro inviato, il croato si è allenato in gruppo per la prima volta dopo la lesione parziale del flessore rimediata a fine settembre con la sua Nazionale.

Il classe ’92, nel frattempo rimpiazzato alla grande da Calhanoglu, ha lavorato parzialmente con la squadra nell’allenamento di oggi. Crescono così le possibilità di vederlo nella lista dei convocati per il derby d’Italia di domenica sera.