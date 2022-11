DIRETTA Conference League: RFS Riga-Fiorentina | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale RFS Riga-Fiorentina, ultima gara della fase a gironi di Conference League

All’insolito orario delle 16.30, la Fiorentina scende in campo sul campo del RFS Riga nell’ultima giornata della fase a gironi di Conference League. Già certa della qualificazione, la squadra Viola gioca per conquistare il primo posto nel proprio gruppo ed evitare lo spauracchio degli spareggi con una delle terze classificate dell’Europa League. Per riuscirci, ai ragazzi allenati da Vincenzo Italiano basterà ottenere più punti rispetto all’Istanbul Basaksehir.

In caso di arrivo a pari merito, infatti, la squadra turca si troverebbe in vantaggio per via della miglior differenza reti negli scontri diretti contro i toscani. Ritrovata la vittoria in campionato grazie alla rete di Cabral, la Fiorentina dovrà fare a meno di tre pedine importanti per infortunio: Sofian Amrabat, Nico Gonzalez e Riccardo Sottil, ma nonostante l’1-1 della gara di andata, l’avversario è decisamente alla portata della franchigia toscana. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni RFS Riga-Fiorentina

RFS (3-4-3): Steinbors; Maksimenko, Lipuscek, Stuglis; Sorokins, Saric, Panic, Mares; Simkovic, Ilic, Santana.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Maleh, Duncan, Barak; Ikoné, Jovic, Saponara.

CLASSIFICA GRUPPO A: Istanbul Basksehir e Fiorentina 10 punti; Hearts 6; RFS Riga 2