Giallo Napoli: c’è la clausola, ma Spalletti rimanda l’incontro

Napoli straripante tra campionato e Champions League in questa prima parte di stagione. Sotto i riflettori anche il futuro in panchina di Luciano Spalletti

Il Napoli vola in campionato e in Champions League, con l’undici allenato da Luciano Spalletti che ha allungato in classifica sulle dirette concorrenti nell’ultimo turno di Serie A.

Una macchina praticamente perfetta e che sta dando spettacolo in Europa. I partenopei hanno conquistato il pass da capolista nel girone mettendosi alle spalle una corazzata come il Liverpool, con il ko di ‘Anfield Road’ ininfluente ai fini del piazzamento. Lunedì ci sarà il sorteggio degli ottavi, 24 ore prima l’importante sfida di Bergamo contro l’Atalanta, che guida il gruppo delle inseguitrici e distante cinque punti da Osimhen e compagni. Un Napoli al momento irresistibile e straripante in campo, frutto dell’ottimo lavoro svolto in panchina da Luciano Spalletti.

Risultati, gioco, prestazioni e punti: la compagine azzurra è la protagonista indiscussa della prima parte di stagione, con l’allenatore di Certaldo giustamente celebrato e sotto i riflettori. Normale – considerando gli scenari – che si parli anche del futuro dell’ex Roma e Inter, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. De Laurentiis e Giuntoli non vogliono correre rischi e hanno già intavolato le trattative per il rinnovo del mister di Certaldo, alla stregua di quanto avvenuto al Milan con Stefano Pioli, che nei giorni scorsi ha firmato per altre due stagioni con il ‘Diavolo’ campione d’Italia.

Calciomercato Napoli, c’è la clausola nel contratto di Spalletti: le ultime sul rinnovo

Il Napoli e il patron De Laurentiis non vogliono rischiare di farsi scappare Spalletti e, stando al ‘Mattino’, per il tecnico sarebbe pronto un nuovo contratto fino al giugno 2024. Un prolungamento di un’altra stagione, segno della fiducia e della volontà del sodalizio campano di proseguire il matrimonio con il 63enne condottiero toscano. Nell’accordo con Spalletti ci sarebbe una clausola di rinnovo unilaterale da far scattare entro maggio, con il Napoli intenzionato perciò ad esercitarla. La firma però – si legge sul quotidiano – non sarebbe imminente: le parti avrebbero deciso di affrontare la questione soltanto nel 2023, a bocce ferme e quando la stagione sarà terminata.

Anche l’allenatore sarebbe d’accordo con questa tempistica, conscio che per il momento testa e concentrazione dovranno essere necessariamente dedicate agli obiettivi da conseguire sul campo. I discorsi per mettere nero su bianco sul rinnovo entreranno nel vivo più avanti, da scartare quindi un accordo in arrivo già durante la pausa per il Mondiale. Prima, c’è uno scudetto e un sogno Champions da inseguire per Spalletti.