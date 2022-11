“Chi può giocare subito”: l’annuncio UFFICIALE che scuote la Serie A

Il tecnico esce allo scoperto e fa ‘tremare’ i big del campionato italiano: “Aspetteremo fino alla fine”

Meno diciassette giorni all’inizio di Qatar 2022. Meno diciannove, invece, al debutto di una delle Nazionali favorite alla vittoria finale. Parliamo dell’Argentina del CT Scaloni, ma soprattutto di Leo Messi. Per ‘La Pulce’ si tratterà dell’ultimo Mondiale.

A proposito di Campionato del Mondo e di Argentina, sono da registrare le importanti dichiarazioni rilasciate a ‘Tyc Sports’ proprio dal selezionatore dell”Albiceleste’. Dichiarazioni che fanno tremare due big argentini che militano in Serie A, in particolare Paulo Dybala e Angel Di Maria: “In Qatar – ha detto Scaloni – porterò solo chi sarà in grado di giocare già la prima partita. Aspetteremo fino alla fine per comunicare la lista”.

Qatar 2022, Dybala rischia l’esclusione

E’ evidente come tra il giocatore della Roma e quello della Juventus sia decisamente più a rischio il primo, che ha chiuso anzitempo il 2022 a causa di lesione del retto femorale sinistro. Di Maria rientrerà invece domenica con l’Inter, quindi a meno di nuove ricadute potrà essere in buone condizioni per il debutto dell’Argentina al Mondiale, in programma il 22 novembre contro l’Arabia Saudita. Ha recuperato, tanto da aver giocato le ultime gare (dal 1′ contro il Bayern), anche Joaquin Correa. L’attaccante dell’Inter è però a rischio esclusione per via del suo rendimento fin qui deludente.