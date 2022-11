PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-SALISBURGO 4-0 | Giroud-Bennacer dominanti, treno Hernandez

Pagelle e tabellino del match di Champions League, valevole per la sesta giornata della fase a gironi

Un Milan praticamente perfetto ha la meglio del Salisburgo e vola agli ottavi di finale di Champions League.

Nelle grandi occasioni Giroud risponde sempre presente: doppietta e assist per Krunic. Nel finale arriva anche il gol di Messias Impossibile bocciare qualcuno tra i rossoneri, che avrebbero potuto fare molti più gol.

Ecco i voti:

MILAN

Tătărușanu 6,5 – Attento sui tiri da fuori di Susic e a murare Adamu. Partecipa anche lui alla festa rossonera con un’ottima prova.

Kalulu 6,5 – Impreciso in fase di impostazione ma salva il risultato nel primo tempo con una scivolata magistrale.

Kjaer 6 – Perde un pallone sanguinoso ad inizio partita, che costringe agli straordinari i compagni. Prima frazione di gioco complicata, decisamente meglio nella ripresa.

Tomori 6,5 – Non è preciso nemmeno il centrale inglese nei primi 45 minuti di gioco ma come Kalulu si rende protagonista di un super intervento in scivolata salva-risultato. Nel secondo tempo gestisce, non andando mai in difficoltà.

Hernández 7,5 – Ci mostra la sua versione migliore. Un treno ad altissima velocità, imprendibile. Lo si capisce subito che è in serata: dopo solo tre minuti colpisce il palo e da lì non si ferma più. Dal 77′ Ballo-Toure s.v.

Tonali 6,5 – E’ suo i il corner per il gol che sblocca il match. Partita attenta e precisa ma stasera il migliore è il compagno di reparto.

Bennacer 8 – Il solito lavoro sporco e di costruzione. Dai sui piedi nasce l’azione del 2 a 0. Non si contano i palloni recuperati così come i lanci per i compagni. Gestisce ogni azione da grande campione. Dal 69′ Pobega 6 – Ci mette la solita buona energia.

Rebic 6,5 – Sempre meglio nel nuovo ruolo di ala destra. Tante buone combinazioni, dà una mano importante dietro e suo il cross che porta al 2 a 0.

Krunic 7 – Crea densità in mezzo al campo, dando una mano importante in fase difensiva. Ad inizio ripresa è nel posto giusto e la mette dentro, di testa, su servizio di Giroud. Dal 78′ De Ketelaere s.v.

Leao 7 – Torna a fare il fenomeno e a giocare per la squadra. Il Torino è solo un vecchio ricordo. Il 3 a 0 di Giroud è praticamente suo, portandosi a spasso tutta la difesa austriaca. E’ sfortunato quando colpisce la traversa. Dal 69′ Messias 7 – Ha il tempo per realizzare un super gol e partecipare alla festa del Diavolo.

Giroud 8,5 – E’ il bomber delle grandi occasioni. La serata è speciale e lui, come gli capita ormai da più di un decennio, risponde presente. La sblocca di testa, su azione di corner, lotta con i difensori avversari, vincendo sempre i duelli aerei. E’ suo l’assist, ovviamente di testa, per il 2 a 0, poi non sbaglia il gol del 3 a 0, che chiude definitivamente la partita.

All.Pioli 7,5 – Il suo Milan torna a giocare come sa. Partita corale dei suoi uomini, che dimenticano Torino e volano meritatamente agli ottavi di finale di Champions League.

SALISBURGO

Kohn 6 – Sembra davvero poter far poco sui gol subiti.

Dedic 4 – Nervoso e spesso fuori posizione quando attacca il Milan. Theo Hernandez e Rafael Leão gli fanno girare la testa. Davvero maldestro sul 3 a 0.

Solet 4,5 – Non riesce mai ad anticipare Giroud. Soffre costantemente ogni attacco del Milan. Dal 46′ Bernardo 5 – Gli bastano pochi minuti per andare subito in affanno. Match complicato anche per lui.

Pavlovic 5 – E’ spesso chiamato a mettere una pezza agli errori del compagno di reparto. Non è esente da colpe almeno in un paio di gol subiti.

Wöber 4,5 – Partita complicata per tutta la difesa austriaca. Non ha Leao e Theo Hernandez dalle sue parti ma anche con Rebic non è facile. Sbaglia sul 4 a 0 firmato Messias.

Seiwald 5 – Gioca nella parte del campo in cui il Milan affonda di più. Non si fa notare in avanti e dietro non riesce ad aiutare i compagni

Gourna-Douath 5 – Ha un buon passo e non ha paura di sfidare i centrocampisti rossoneri ma non riesce ad aiutare la difesa come dovrebbe. E’ in marcatura su Giroud in occasione del gol che sblocca il match. Dal 64′ Kameri s.v.

Kjaergaard 6 – Ha gamba e un ottimo piede. E’ certamente il migliore dei suoi.

Sucic 5,5 – Gioca tra le linee da vero trequartista. Nel primo tempo impegna da fuori Tatarusanu.

Adamu 5 – Fa un po’ meglio del compagno di reparto ma nel primo tempo deve far di più quando si fa chiudere da Tatarusanu. Sparisce nella ripresa.

Okafor 4,5 – Uno spunto nel primo tempo e basta. Stavolta Kalulu e i difensori del Milan sono attenti e non gli concedono campo. Nella ripresa è anche nervoso.

All. Jaissle 5 – Non c’è traccia del Salisburgo che ha messo in difficoltà il Milan all’andata e il Chelsea. Avrebbe dovuto vincere ma affonda malamente.

Lahoz 6,5 – Non sbaglia nulla il fischietto spagnolo, che gestisce bene una partita, per nulla complicata.

TABELLINO

MILAN-SALISBURGO 4-0

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Kalulu, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Rebić, Krunić, Leão; Giroud. A disp.: Jungdal, Mirante; Ballo-Touré, Dest, Gabbia; Díaz, Messias, Pobega; De Ketelaere, Origi. All.: Pioli.

SALISBURGO (4-3-1-2): Köhn; Dedić, Solet, Pavlović, Wöber; Seiwald, Gourna-Douath, Kjærgaard; Sučić; Adamu, Okafor. A disp.: Mantl, Walke; Bernardo, Piątkowski, Ulmer, Van Der Brempt; Diarra, Kameri; Koita, Šeško, Šimić. All.: Jaissle.

Arbitro: Mateu Lahoz (ESP).

GOL: 13′ e 58′ Giroud (M), 45′ Krunic (M), 90′ Messias

AMMONIZIONI: 43′ Okafor (S)

ESPULSIONI: