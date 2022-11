Al-Khelaifi a Vinovo: blitz prima di Juventus-PSG da parte del presidente del club parigino. In tribuna per il match di Youth League

Cresce l’attesa per Juventus-PSG. Questa sera l’Allianz Stadium sarà sold-out per l’arrivo di Messi e Mbappé, nonostante l’eliminazione anticipata dei bianconeri dalla Champions League. L’obiettivo della squadra di Allegri è diventato l’Europa League.

“La Juventus è nata per vincere, sennò giochiamo coi giovani e quel che viene è tutto in più. La Juventus deve arrivare in Europa League, recuperare in campionato. I giovani giocano in attesa che recuperino altri giocatori, in questo momento concentriamoci su chi c’è. Col Lecce è stato divertente veder giocare i giovani, non era facile giocare lì. Sono stati bravi e gli ‘anziani’ li hanno sostenuti”. Alla vigilia, Massimiliano Allegri ha fissato il nuovo obiettivo della sua Juve: battere il Paris Saint-Germain per centrare l’Europa League e proseguire il cammino europeo in un’altra competizione. Oggi a Torino è anche andato in scena il consueto pranzo istituzionale tra le delegazioni delle due società, alla presenza dei due presidenti e “rivali” sul fronte Superlega, Andrea Agnelli e Al-Khelaifi. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Francia, si sarebbe discusso anche del progetto ancora sostenuto dai bianconeri e da Barcellona e Real Madrid. Successivamente, il numero uno del club parigino si è diretto a Vinovo.

Juventus-PSG, da Vinovo all’Allianz Stadium: le ultime di formazione

Nel pomeriggio, in attesa del match dell’Allianz Stadium, è andata in scena la sfida di Youth League tra Juve Primavera e i pari categoria del PSG. La squadra di Montero ha completato una pazza rimonta dopo il 90′, portandosi dal 4-1 al 4-4, anche sotto gli occhi di Al-Khelaifi. Il presidente del Paris Saint-Germain era presente sulle tribune di Vinovo per assistere alla partita giovanile. Questa sera, ovviamente, sarà anche allo Stadium, con la sua squadra a caccia del primo posto nel girone. Queste le probabili formazioni di Juventus-PSG:

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. All. Allegri.

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Sarabia, Messi, Mbappè. All. Galtier.