Finalmente Chiesa: entra in Juve-Psg dieci mesi dopo l’infortunio

L’attaccante bianconero ha fatto il suo ingresso in campo nel quarto d’ora finale della sfida di Champions di scena all’Allianz Stadium

Juventus-Psg è la partita del ritorno di Federico Chiesa. Nel secondo tempo, esattamente al 73′, Allegri ha mandato in campo il classe ’97 out da quasi un anno per un grave infortunio.

Per il numero 7 si tratta della prima parte ufficiale della stagione, la prima dieci mesi dopo la rottura del legamento crociato. Chiesa si fece male il 9 gennaio 2022, nella sfida dell’Olimpico contro la Roma vinta 3-4 dai bianconeri. Il suo ritorno in campo è una gran bella notizia per la Juve, ma anche per la Nazionale – con la quale fu protagonista a Euro 2020 – e l’intero movimento calcistico italiano.