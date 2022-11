DIRETTA Champions, Milan-Salisburgo e Juventus-PSG: formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre i match del ‘Meazza’ tra il Milan di Pioli e il Salisburgo di Jaissle e dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e il Psg di Galtier in tempo reale

Il Milan e la Juventus ospitano rispettivamente il Salisburgo ed il Paris Saint-Germain nella sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Due gare dal sapore molto diverso considerata la posta in palio sui due campi.

Da un lato, allo stadio ‘Giuseppe Meazza’, i rossoneri campioni d’Italia di Stefano Pioli, reduci dalla brutta sconfitta in Serie A contro il Torino, hanno a disposizione due risultati su tre per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale come seconda del gruppo E dietro al Chelsea. Agli austriaci di Matthias Jaissle, invece, serve una vittoria per sorpassare il Milan e conquistare il pass per la fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea per club, mentre con un pareggio sarebbero al riparo dal rischio di perdere il terzo posto che vale l’Europa League ad opera della Dinamo Zagabria. All’andata finì proprio con un pareggio per 1-1 grazie alle reti di Okafor e Saelemaekers, assente per infortunio.

Dall’altro, all’Allianz Stadium’, i bianconeri di Massimiliano Allegri, senza lo squalificato Danilo, vanno a caccia di una vittoria di prestigio per congedarsi al meglio dalla Champions e mantenere la terza piazza che vale la retrocessione in Europa League e non dipendere dal risultato dell’altra sfida tra Maccabi Haifa e Benfica. Ma i francesi di Christophe Galtier, privi di Neymar, puntano al successo per mantenere il primo posto del girone H ed avere un sorteggio favorevole. Due mesi fa, in terra transalpina, i rossoblu si imposero 2-1 con la doppietta di Mbappe e la rete di McKennie. Calciomercato.it vi offre i due match live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-SALISBURGO E JUVENTUS-PSG

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kakulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Rebic, Krunic, Leao; Giroud. All.: Pioli.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Wober, Pavlovic, Dedic; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor. All.: Jaissle

CLASSIFICA GRUPPO E: Chelsea punti 10, MILAN 7, Salisburgo 6, Dinamo Zagabria 4.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. All. Allegri.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-1-2): Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat; Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz; Soler; Messi, Mbappe. All. Galtier.

CLASSIFICA GRUPPO H: PSG punti 11, Benfica 11, JUVENTUS 3, Maccabi Haifa 3.