Calciomercato Milan, indizio sulla cessione di Theo Hernandez

Il terzino rossonero potrebbe essere il grande sacrificato della prossima estate a fronte di un’offerta irrinunciabile

Giornata di vigilia in casa Milan in vista del match decisivo di domani in Champions League a San Siro contro il Salisburgo. Il club rossonero, grazie al momentaneo secondo posto in classifica, domani sera potrebbe accontentarsi anche di un pareggio per approdare aritmeticamente agli ottavi di finale.

Il passaggio del turno porterebbe alla società rossonera un bottino senz’altro importante da circa 20 milioni di euro da poter reinvestire eventualmente nelle prossime sessioni di calciomercato. Uno dei calciatori entrati ad esempio sulla lista di Maldini e Massara è il giovanissimo talento del Barcellona, lanciato quest’anno con coraggio e determinazione da Xavi: Alejandro Balde.

Come riportato da ‘El Nacional’, il Milan sarebbe sulle tracce del terzino spagnolo in scadenza di contratto con il Barcellona il prossimo 30 giugno 2024. L’agente Jorge Mendes che cura gli interessi dell’esterno mancino avrebbe già contattato diversi club per discutere del futuro del classe 2003. Tra questi, oltre ai rossoneri, è stato fatto il nome anche di Bayern Monaco, Manchester United e Chelsea.

Calciomercato Milan, occhi su Balde: possibile il sacrificio di Theo Hernandez

Qualora il Milan decidesse di affondare il colpo già la prossima estate e presentare al Barcellona un’offerta congrua rispetto al valore del calciatore che ad oggi viene quotato sui 10 milioni di euro, il club rossonero potrebbe anche aprire ad un tanto inaspettato quanto clamoroso sacrificio di Theo Hernandez.

Il terzino francese ad oggi è uno dei più forti del suo ruolo e potrebbe garantire al Milan una grande plusvalenza. In tal senso, l’interesse rossonero nei confronti di Balde del Barcellona potrebbe nascondere un indizio importante sulle future mosse del club: a fronte di un’offerta irrinunciabile la dirigenza potrebbe aprire alla cessione di Theo Hernandez.

Va ricordato che l’ex terzino del Real Madrid ha rinnovato il suo contratto con il Milan lo scorso febbraio con un nuovo accordo fino al 30 giugno 2026. Ad oggi è uno dei grandi leader della rosa di Stefano Pioli e sul suo futuro in questo momento non vi sono all’orizzonte proposte particolarmente allettanti per i rossoneri.