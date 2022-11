TV PLAY | Branca: “La Juve non mi preoccupa”. Annuncio su Skriniar

Il noto dirigente sportivo, Marco Branca, è intervenuto quest’oggi in onda su Tv Play per parlare di vari argomenti relativi al mondo Inter

L’Inter ha chiuso definitivamente al secondo posto il proprio girone di Champions League. Netta sconfitta sul campo del Bayern Monaco, con i nerazzurri che comunque avevano già messo in cassaforte il passaggio agli ottavi di finale. Nei prossimi giorni, la squadra di Simone Inzaghi potrà concentrarsi a pieno sull’importantissima gara di campionato contro la Juventus.

Il Derby d’Italia andrà in scena all’Allianz Stadium domenica 6 novembre, a partire dalle ore 20:45. Di questo e non solo ha parlato il dirigente sportivo ed ex calciatore Marco Branca, per anni figura di riferimento assai significativa nella ‘Beneamata’. Branca, per cominciare, si è così espresso sulla corsa Scudetto: “C’è stato un periodo ricco di incomprensioni, ma poi tutto è stato chiarito. Ora la squadra ha ripreso la marcia sicura, la stessa cominciata già durante lo scorso campionato – ha dichiarato Branca a Tv Play, in onda sul canale Twitch di Calciomercato.it -. Credo che l’Inter sarà una delle pretendenti alla vittoria dello Scudetto“.

Idee chiare per quanto concerne lo spinoso tema Milan Skriniar: “Il rinnovo? Vanno considerati diversi fattori. Conta soprattutto la sincerità fra le parti in causa, perché è sempre meglio essere sinceri in questi casi. Skriniar ha sempre detto di non voler cambiare e di trovarsi benissimo all’Inter. Spero che il club possa realizzare uno sforzo economico. Il rinnovo potrà avvenire, se ci sarà collaborazione“.

Inter, Branca a Tv Play: “Alla famiglia Zhang non si può dire nulla”

Branca, poi, non si sbilancia sull’acquisto di Lukaku, che qualche giorno fa si è dovuto fermare nuovamente a causa di una ricaduta: “All’Inter hanno sottomano tutti i momenti, tutte le situazioni per prendere le decisioni. Non saprei, sono cose che si vivono sul momento. Bisogna essere a conoscenza di ogni dettaglio della situazione e del momento“.

Spazio anche al tema José Mourinho, al quale Branca è molto legato: “Giudico molto positivamente il suo lavoro. Conosco Roma, è una piazza particolare e passionale. Credo che questa opportunità per lui sia arrivata al momento giusto. Sta cercando di costruire una mentalità vincente e con un po’ di tempo ci riuscirà. Lo vedo benissimo a Roma“.

Nessuna preoccupazione, inoltre, in vista della super sfida contro la Juventus: “La squadra dovrà correre e lottare, ma la vedo sicura e fisicamente pronta. La partita non mi preoccupa, sono tranquillo“.

Infine, Branca parla così dell’operato della famiglia Zhang: “Dal punto di vista della passione del figlio e delle somme di denaro investite non si può dire nulla. Le difficoltà capitano a chiunque, anche ai ricchi. Prima sembrava che la cessione del club fosse inevitabile, ora questa pressione non c’è più”. A prescindere dal fatto se dovesse vendere o meno, non si può dire nulla alla famiglia Zhang. Si è impegnata in un calcio che prevede somme piuttosto alte“.