DIRETTA Champions, Liverpool-Napoli e Bayern-Inter | Le formazioni ufficiali LIVE

Ultima giornata della fase a gironi di Champions League: in campo il Napoli, contro il Liverpoo, e l’Inter che affronta il Bayern Monaco

Si chiude, trionfalmente, la fase a gironi della Champions League per il Napoli e per l’Inter. Entrambe già qualificate agli ottavi di finale ed entrambe impegnate in trasferta contro, rispettivamente, Liverpool e Bayern Monaco.

Gli azzurri di Luciano Spalletti, che nel campionato di Serie A guidano la classifica e stanno abbattendo tutti gli avversari che gli si parano di fronte, volano a Liverpool per affrontare i ‘Reds’ di Jurgen Klopp. In ballo, il primato nel gruppo A che i campani guidano con 15 punti, mentre gli avversari di giornata inseguono a quota 12. Agli inglesi, per scavalcare gli italiani, servirà batterli con quattro gol di scarto, visto il netto 4-1 dell’andata al ‘Diego Armando Maradona‘ di Napoli. E, certamente, la capolista del campionato nostrano, che ha ritrovato anche un Victor Osimhen stratosferico e decisivo, farà di tutto per evitare che questa eventualità possa avverarsi, anche per avere un migliore sorteggio per gli ottavi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Anfield’ di Liverpool.

FORMAZIONI UFFICIALI LIVERPOOL-NAPOLI

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, van Dijk, Konaté, Tsimikas, Thiago Alcantara, Milner, Fabinho, Jones, Firmino, Salah. All. Klopp

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera, Anguissa, Lobotka, Ndombelé, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

CLASSIFICA GRUPPO A: Napoli 15 punti; Liverpool 12; Ajax 3; Glasgow Rangers 0

Per i nerazzurri di Simone Inzaghi, ultimo impegno nella fase a gironi della Champions League che non ha niente di decisivo. La qualificazione agli ottavi, infatti, è stata conquistate nel turno precedente con la vittoria casalinga per 4-0 ottenuta contro il fanalino di coda Viktoria Plzen. Passeranno da secondi in classifica, visto che gli avversari di giornata, i bavaresi di Julian Nagelsmann, sono in testa a punteggio pieno con 15 punti, 5 in più dell’Inter. Dunque, spazio a qualche giocatore che ha avuto meno spazio in questo inizio di stagione tra campionato e coppa europea per entrambe le squadre. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

FORMAZIONI UFFICIALI BAYERN MONACO-INTER

BAYERN MONACO (4-2-3-1) Ulreich, Pavard, Upamecano, Stanisic, Mazraoui, Kimmich, Sabitzer, Coman, Gravenberch, Mané, Choupo-Moting. All. Nagelsmann

INTER (3-5-2): (3-5-2): Onana, Darmian, de Vrij, Acerbi, Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Correa, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA GRUPPO C: Bayern 15 punti; Inter 10; Barcellona 4; Viktoria Plzen 0