Per Inter e Napoli sconfitte indolori: gli azzurri chiudono primi

L’Inter chiude con una sconfitta la fase a gironi di Champions mentre il Napoli conosce il primo ko stagionale

L’Inter perde sul campo del Bayern Monaco, il Napoli va ko contro il Liverpool. Si chiude così la fase a gironi delle squadre di Inzaghi e Spalletti che avevano già in tasca la qualificazione.

All’Allianz Arena i nerazzurri non si giocavano nulla: i bavaresi erano già certi del primo posto, così come l’Inter era sicura di finire seconda. Ne viene fuori una partita equilibrata, a tratti piacevole, che premia però i padroni di casa. Inzaghi può reclamare per un tocco di mano di Manè non sanzionato dall’arbitro, mentre Nagelsmann sorride grazie alla rete di Pavard arrivata nella prima frazione di gioco e il raddoppio di Choupo-Moting nella ripresa.

Arrivano nel finale, invece, le reti che decidono la partita tra Liverpool e Napoli. Agli azzurri il ko è sufficiente per conservare la prima posizione in classifica e sperare in un sorteggio più morbido. Gara equilibrata all’Anfield Road che vive di improvvise fiammate. Meret deve rispondere presente in un paio di occasioni nel primo tempo, mentre tocca al VAR far rimangiare l’esultanza ad Ostigard. Il difensore norvegese va in gol ma dopo una lunga revisione la rete viene annullata per offside. Nel finale è Salah a trafiggere Meret e regalare il successo ai ‘Reds’. Nel recupero raddoppio di Darwin Nunez.

Champions, Bayern-Inter 2-0 e Liverpool-Napoli 2-0

Finisce così 2-0, un risultato che – come detto – consente a Spalletti di chiudere comunque il girone al primo posto. Liverpool secondo e mina vagante per le prime classificate in vista del sorteggio degli ottavi in programma lunedì 7 novembre.

Nel girone dell’Inter, vittoria del Barcellona contro il Viktoria Plzen: 4-2 con doppietta di Ferran Torres. L’altra gara del raggruppamento del Napoli, invece, ha visto il successo dell’Ajax (3-1) sul campo dei Rangers.

Gruppo A

Liverpool-Napoli 2-0: Salah (L), Nunez (L)

Rangers-Ajax 1-3

Classifica: Napoli 16, Liverpool 13, Ajax 6, Rangers 0

Gruppo B

Porto-Atletico 2-1

B. Leverkusen-Brugge 0-0

Classifica: Porto 12, Brugge 11, Leverkusen 5, Atletico Madrid 4

Gruppo C

Bayern Monaco-Inter 2-0: Pavard (B), Choupo-Moting (B)

Viktoria Plzen-Barcellona 2-4

Classifica: Bayern Monaco 18, Inter 10, Barcellona 7, Viktoria Plzen 0

Gruppo D

Marsiglia-Tottenham 1-2

Sporting-Eintracht 1-2

Classifica: Tottenham 11, Eintracht 10, Marsiglia 7, Sporting 7

Qualificate come prime: Napoli, Porto, Bayer Monaco, Tottenham

Qualificate come seconde: Liverpool, Brugge, Inter, Eintracht