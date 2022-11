Svolta in panchina, nuovo ribaltone: offerta milionaria all’allenatore

Stagione travagliata per il Wolverhampton che sta vivendo una stagione disastrosa in fondo alla classifica di Premier League ed ha anche già esonerato il proprio allenatore. Resta però confusione sul futuro della squadra e della panchina

La Premier League si sta rivelando spettacolare e ricca di sorprese come sempre, con l’Arsenal a condurre la classifica davanti allo spettacolare e favoritissimo Manchester City di Pep Guardiola. I ‘Gunners’ stanno quindi provando a fare l’impresa di detronizzare de Bruyne e soci, anche se non sarà affatto semplice mantenere questi ritmi. Non mancano un paio di sorprese anche in negativo nell’annata di Premier, dove nei bassifondi della graduatoria si trovano, oltre al neopromosso Nottingham Forest, anche squadre più quotate come Leicester e Wolverhampton.

I Wolves in particolare occupano la penultima posizione in classifica con soli 10 punti conquistati ed una vittoria nelle ultime cinque gare giocate. Uno score disastroso e che senza un cambio di ritmo rischia di coinvolgere seriamente gli arancioneri nella corsa per non retrocedere.

Calciomercato, il Wolverhampton non molla la presa: l’obiettivo in panchina è sempre Lopetegui

La stagione del Wolverhampton ha anche già avuto uno spartiacque importante con l’esonero del portoghese Bruno Lage. Da quel momento è rimasta però incertezza sul futuro di Diego Costa e soci, con l’arrivo in panchina ad interim di Steve Davis che avrebbe dovuto guidare la squadra solo momentaneamente e che invece è ormai da svariati match al timone.

La dirigenza del Wolverhampton aveva infatti come obiettivo principe per il post Lage, Julen Lopetegui, allenatore spagnolo dalla grande esperienza ed esonerato in questo inizio di stagione dal Siviglia. A dispetto delle settimane trascorse, secondo quanto evidenziato da ‘Todofichajes.com’, Lopetegui è ancora l’opzione numero uno per Jeff Shi, proprietario del Wolverhampton. Nonostante abbia ricevuto in due circostanze il rifiuto dallo spagnolo, che lo ha costretto a scommettere su Steve Davis fino, il patron non è soddisfatto dei risultati raggiunti e vorrebbe dare la squadra all’ex Siviglia e Real Madrid.

Per provare a convincerlo gli avrebbe offerto un contratto milionario, il controllo della dirigenza sportiva ed anche la promessa di acquisti importanti già in inverno. A tal proposito nei prossimi giorni ci sarà un altro incontro per provare a convincere Lopetegui.