Esonero Klopp, c’è la data: clamoroso futuro in Serie A

Jurgen Klopp e il suo Liverpool scenderanno in campo questa sera contro il Napoli ad Anfield per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions. Il futuro dell’allenatore tedesco inizia ad essere più nebuloso

Risuona nuovamente la musichetta della Champions League nel magico stadio di Anfield Road, dove questa sera il Napoli farà visita al Liverpool di Jurgen Klopp per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi. In palio il primo posto del raggruppamento con gli azzurri di Spalletti avanti e favoriti anche dallo scontro diretto vinto largamente all’andata per 4-1.

Al netto delle eventuali motivazioni relative al primato del girone, in casa Liverpool gli occhi sono puntati su Jurgen Klopp e sui suoi ragazzi, che stanno vivendo una stagione ben al di sotto delle aspettative. Disastrosa la prima parte di Premier League giocata dai ‘Reds’ che al momento occupano il nono posto in classifica con appena 16 punti conquistati in 12 gare giocate. Numeri lontanissimi da quelli della concorrenza che al contrario lotta per la vittoria di un campionato che è già sfuggito dalle mani di un Klopp mai criticato come quest’anno.

Calciomercato, tra Napoli e Premier League: Klopp deve puntellare la panchina

Solo 4 vittorie in Premier ed un trend molto negativo nell’ultimo periodo con due ko di fila e ben tre complessivi nelle ultime cinque gare di campionato. La sconfitta interna contro il Leeds per 1-2 ha ulteriormente messo del pepe su una situazione che inizia a diventare piuttosto pesante e rischiosa anche per lo stesso Klopp. Sui social da qualche tempo circola e con insistenza, l’hashtag #Kloppout, con una fetta di tifoseria che quindi propenderebbe anche per una separazione dall’allenatore tedesco che tanto bene ha fatto nella sua lunga militanza ad Anfield.

È quindi tempo di reagire per il Liverpool che dovrà dare segnali di ripresa e continuità anche per rinsaldare la panchina del tecnico teutonico che qualora dovesse ottenere altri risultati negativi tra la gara contro il Napoli e la prossima di Premier contro il Tottenham potrebbe anche rischiare il posto, con la società che dovrebbe riflettere sul futuro. E intanto i bookmaker inglesi hanno già iniziato a pensare alla sua prossima panchina: a sorpresa sono quotate anche Inter e Juventus.