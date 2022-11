Bayern-Inter, arbitro sotto accusa: “C’è un nuovo portiere”

Bayern-Inter, il tocco di mani in area di rigore non è passato affatto inosservato: esplode subito la furia sui social.

Da pochi istanti si è chiuso il primo tempo di Bayern Monaco-Inter, gara nella quale la compagine di Inzaghi ha provato a rispondere colpo su colpo alle folate degli uomini di Nagelsmann. Al 32′, però, i bavaresi sono riusciti a passare in vantaggio grazie ad un preciso colpo di testa di Pavard, che riesce a svincolarsi dalla marcatura di Lautaro e ad impattare con un preciso colpo di testa.

45 minuti tutto sommato positivi da parte di Lautaro e compagni, che pur prestando il fianco alle incursioni dei padroni di casa, hanno provato con un paio di folate a rendersi pericolosi nell’area di rigore avversaria. In una di queste situazioni, Barella è andato alla conclusione a botta sicura: la conclusione del centrocampista dell’Inter è stata però letteralmente deviata da un tocco di mani di Mané. Kruzliak, però, benché richiamato al VAR, non ha optato per decretare la massima punizione, non ravvisando gli estremi per il penalty.

Bayern-Inter, tocco di Mané e furia social: cosa è successo

Il tocco di braccio dell’attaccante di Nagelsmann è sembrato piuttosto evidente. L’unica giustificazione che potrebbe aver portato l’arbitro a non decretare il calcio di rigore, è riconducibile alla possibilità di aver visto un gesto di protezione da parte di Mané, che comunque ha impattato il pallone in maniera evidente. Episodio che avrebbe potuto indirizzare la gara, e che non a caso ha scatenato i commenti della torcida nerazzurra sui social. Ecco una rapida carrellata:

#BayernInter #Manè para il tiro di #Barella con le mani come fosse un portiere e non è rigore, e c’è anche qualche cosidetto esperto dei nostri che da ragione all’#arbitro, spiaze, che schifo. Piccolo particolare, se voleva proteggersi poteva anche spostarsi. #ChampionsLeague pic.twitter.com/DU8CEOfYnI — Massimo Guerrera (@Massimoguerrera) November 1, 2022

Mi sa che non so come funziona il calcio, pensavo che i rigori si assegnassero se un calciatore (non portiere) parava con le mani #BayernInter — meri☃️ (@_Irwin_smile_) November 1, 2022