Oltre 100 milioni per Leao: il Milan ne usa 60 per il sostituto

Il Milan si trova al bivio sul calciomercato per decidere il futuro di Rafael Leao. I rossoneri hanno già individuato il sostituto per 60 milioni di euro

Il Milan ha subito una battuta d’arresto importante in trasferta contro il Torino. I rossoneri hanno perso con il risultato di 2-1, nonostante il gol di Junior Messias sia stato molto contestato per un fallo non segnalato dell’ex Crotone.

Ora il Napoli si allontana, mentre Inter, Juventus e soprattutto Roma incombono. Senza considerare un’Atalanta che occupa il secondo posto in classifica ed è la grande sorpresa del campionato. Parallelamente al campo, però, c’è anche il calciomercato e, in tal senso, Paolo Maldini ha anche una grana piuttosto importante da risolvere: stiamo parlando del futuro di Rafael Leao. L’esterno ex Lille sta giocando una stagione straordinaria, in Italia e in Europa e già nella scorsa stagione ha dato prova delle sue enormi qualità, trascinando il Diavolo allo scudetto. Il rinnovo di contratto, però, non è ancora arrivato e la sua scadenza naturale è fissata a giugno 2024. Troppo poco per un attaccante del genere e che ha attirato le attenzioni di alcune delle maggiori big europee. L’intreccio offensivo, insomma, è già servito.

Il Milan ha già individuato il sostituto di Leao: costa 60 milioni

Maldini non vorrebbe mai cedere Leao, ma il rinnovo non è scontato e sul calciatore resta forte il pressing di PSG, Liverpool e Real Madrid, tra le tante. Se dovesse davvero partire la prossima estate, servirebbero 100 milioni di euro per strapparlo ai rossoneri. In quel caso, il Milan andrebbe dritto verso il sostituto. Secondo quanto riporta ‘don balon’, infatti, i rossoneri piazzerebbero direttamente 60 milioni di euro per Yannick Ferreira Carrasco che, quindi, andrebbe a occupare proprio la casella lasciata vuota da Leao, tramite il pagamento della clausola. Il belga è stato protagonista dei tanti successi di Diego Simeone sulla panchina dell’Atletico Madrid, e negli ultimi giorni anche dell’eliminazione dei colchoneros dalla Champions League dopo un rigore sbagliato all’ultimo minuto. È chiaro che da quest’effetto domino il Milan perderebbe velocità e probabilmente anche un po’ di futuro, ma si tratterebbe comunque di un sostituto di alto livello per non ridimensionare i progetti della squadra. Ma la priorità resta sempre il rinnovo di Leao, l’uomo scudetto che a Milano nessuno vuole salutare.