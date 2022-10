Addio Allegri ed erede in Serie A: la risposta è già arrivata

La Juventus starebbe pensando ad un allenatore che attualmente milita in Serie A per sostituire Massimiliano Allegri: verdetto immediato

Chiara per adesso l’intenzione della Juventus. Non sarà semplice uscire dal periodo di crisi che stanno attraversando i bianconeri in questa prima parte di stagione. Ma la società non vuole mettere in atto decisione drastiche e il riferimento è al cambio in panchina. Nonostante i tifosi chiedano a gran voce l’esonero immediato di Massimiliano Allegri, il club di Exor preferisce non ascoltare i propri sostenitori.

Piuttosto, si cerca di mantenere compatto il gruppo il più possibile. Le sconfitte accumulate dalla ‘Vecchia Signora’, però, pesano come dei macigni, senza contare che diversi calciatori continuano a deludere ampiamente le aspettative. Cuadrado, ad esempio, è irriconoscibile e Alex Sandro non garantisce più un determinato rendimento a certi livelli. Ma ciò che, spesso e volentieri, aumenta la frustrazione osservando le gare dei torinesi è il gioco proposto, a tratti inesistente. La squadra è evidentemente povera di idee e di questo il trainer toscano è ovviamente ritenuto il maggior responsabile.

L’utilizzo dei giovani contribuisce a migliorare in parte la situazione, vedi il successo di corto muso col Lecce firmato Nicolò Fagioli. Anche se, di certo, questo non basterà a risolvere le varie problematiche. Il fallimento in Champions League, comunque, non ha cambiato i piani della dirigenza. Con ogni probabilità, del tema panchina se ne riparlerà la prossima estate, una volta tirate le somme.

L’ombra della Juventus su Pioli: cosa sta succedendo

La Juve, dal canto suo, si guarda già attorno alla ricerca di papabili eredi dell’allenatore toscano. A tal proposito, ci sarebbe pure una pista in Serie A che porta ad una delle rivali dei bianconeri. Stiamo parlando del Milan e, più nello specifico, di Stefano Pioli. Come riferisce ‘Repubblica’, si registrano delle sirene bianconere per il tecnico del ‘Diavolo’ negli ultimi giorni, ignorate dall’ex Lazio e Fiorentina. L’opzione, a quanto pare, attrae non poco, soprattutto tenendo conto della scadenza del contratto col cub rossonero prevista per giugno 2023. Nonostante ciò, il rinnovo fino al 2024 appare praticamente scontato e diventerebbe ancora più ovvio dopo il raggiungimento degli ottavi di Champions.