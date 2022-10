Leao flop e sostituito: l’annuncio di Pioli

Stefano Pioli ha commentato la sconfitta per 1-2 del suo Milan sul campo del Torino. Dalla delusione per il ko al cambio di Leao

Il Milan va al tappeto sul campo del Torino nel posticipo della domenica sera di Serie A. 2-1 per i granata il risultato finale che non ha per nulla soddisfatto il tecnico rossonero Stefano Pioli, apparso estremamente deluso nell’analisi ai microfoni di ‘Dazn’: “Non siamo stati lucidissimi. Le partite vanno indirizzate anche negli episodi che possono cambiare il risultato e lì non siamo stati bravi. Abbiamo concesso troppo. Dovevamo palleggiare di più e stare più aperti. Loro venivano aggressivi ma i movimenti e la fluidità non sono stati così veloci. Siamo stati pericolosi ma non tale da poter sbloccare la partita”.

Nell’intervallo Pioli ha provato a dare la scossa con i cambi: “Volevo cambiare qualcosa e cercare più vivacità e movimento senza palla. Ho provato a manovrare diversamente con caratteristiche diverse anche dei calciatori offensivi”. Poi anche l’analisi su Leao: “Non è stata la sua serata migliore, è evidente. Ho cercato di cambiare il fronte offensivo. Ci voleva un episodio un po’ prima ma non siamo riusciti a riprendere il risultato. È una sconfitta che fa male. Sono sicuramente deluso. Dobbiamo subito reagire”.

Pioli ha quindi commentato anche la sfida a distanza col Napoli ed in generale i prossimi obiettivi della squadra: “È chiaro che la gara di stasera era importante per mantenere la seconda posizione e non allontanarci dal Napoli. Che siano forti e stiano facendo un campionato eccezionale è sotto gli occhi di tutti. Adesso dobbiamo archiviare la sconfitta e pensare subito alla gara di mercoledì”.

SALISBURGO – “Partita come quella di stasera? Non fa parte delle loro caratteristiche. Sarà una gara anche tatticamente completamente diversa”.