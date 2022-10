Juric ferma il Milan e ammette: “Magari sbaglio io”

Ivan Juric ha commentato la vittoria del Torino contro il Milan: “A volte servono le delusioni. Fallo di Messias? Magari sbaglio”

Il tecnico del Torino si gode una vittoria prestigiosa contro i campioni d’Italia, nonostante la sua espulsione arrivata per le proteste vigorose in occasione del 2-1 di Messias. Le reti di Djidji e Miranchuk, arrivate a due minuti di distanza l’una dall’altra, hanno consegnato tre punti pesanti ai granata.

Ivan Juric ha analizzato la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di ‘DAZN’, parlando anche delle difficoltà che hanno attraversato in questo inizio di stagione: “La determinazione, la voglia è determinante e già ad Udine e a Cittadella ho visto questa roba. A volte ci vuole un po’ di delusione e delle situazioni negative. Sicuramente l’ambizione che uno ha ti spinge a chiedere tutto e subito, ma è impossibile. Bisogna mantenere la concentrazione e sapere che ci saranno momenti difficili, stare vicini ai ragazzi senza porsi grandi obiettivi”.

Torino-Milan, Juric e i dubbi sul gol di Messias: “Bisognava gestire meglio quella situazione”

Juric ha risposto anche alle domande degli opinionisti in studio, raccontando come ha preparato i lanci di Vanja Milinkovic-Savic direttamente ad imbucare gli attaccanti del Torino. “Situazione allenata? Sisi, dipende contro chi giochiamo. Oggi avevamo tre contro tre, non avevamo altre soluzioni. Lavoriamo su questo e bisogna sfruttare tutti gli aspetti possibili, oggi ci è andata bene”. Parole di incoraggiamento anche per Pellegri, sempre più importante per l’economia della squadra. “Se lui riesce a continuare a giocare così sarà utile. Può migliorare tanto in tante cose, ma sta facendo passi importanti perché sta riuscendo a lavorare con continuità. È un attaccante che si fa sentire, lotta, corre, tira, ha fame di fare gol e va bene così”.

Infine, Ivan Juric ha commentato anche l’episodio che ha portato alla sua espulsione: la spinta di Messias su Buongiorno in occasione del gol del Milan. “Ho visto le immagini su tablet e mi sembrava fallo. Mi sembra che lo tira giù, poi magari bisognava gestire meglio questa situazione. Vedendolo dal mio angolo mi sembrava un po’ di più, da questa altra immagine mi sembra un po’ meno fallo”. Insomma, la vittoria ha stemperato la rabbia di quei momenti, che però sono costati un cartellino rosso al tecnico del Torino.