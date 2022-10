HIGHLIGHTS | Brusca frenata Milan: Juric batte Pioli e il Napoli va in fuga

Si chiude a Torino la domenica di gare della 12/a giornata di Serie A. Cronaca, tabellino, classifica aggiornata e highlights

La domenica di Serie A si va a chiudere con il match tra Torino e Milan: i rossoneri erano chiamati a rispondere a Napoli ed Atalanta, entrambe vincenti nelle loro rispettive partite, mentre la compagine di Juric era reduce da un periodo negativo con in solo punto nelle precedenti quattro apparizioni. Le migliori occasioni in avvio sono tutte per Rafael Leao che prima calcia troppo alto da buona posizione col sinistro, e poi in area di rigore sbuccia in malo modo una conclusione col destro che poteva certamente essere sfruttata meglio.

Non tarda ad arrivare la reazione del Torino che ben presto prima incanala la partita sui binari dell’equilibrio, e poi fa pendere anche dalla propria parte l’ago della bilancia in appena due minuti tra il 35′ e il 37′. Prima Djidji svetta di testa su punizione di Lazaro battendo Tatarusanu, e poi poco dopo il portiere rumeno deve abdicare ancora una volta su un mancino affilato ma non imparabile di Miranchuk.

Torino-Milan, colpo granata: non basta Messias per Pioli

Pioli già all’intervallo prova a suonare la carica con i cambi: tripla sostituzione per provare a dare una scossa che arriva però da un errore difensivo tra Milinkovic e Buongiorno (con annesse polemiche per una spinta sul difensore), che porta al gol Messias. A nulla valgono però i tentativi della compagine di Pioli che colleziona così la seconda sconfitta in questa stagione di Serie A dopo quella contro il Napoli a San Siro.

Torino-Milan 2-1, il tabellino

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs (st. 30′ Zima), Buongiorno (st. 28′ Rodrioguez); Singo, Lukic, Ricci (st. 38′ Linetty), Lazaro; Miranchuk (st. 38′ Adopo), Vlasic; Pellegri (st. 28′ Karamoh). A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Seck, Vojvoda, Garbett, Radonjic. Allenatore: Juric

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu (st. 1′ Dest), Gabbia, Tomori, Hernandez; Tonali, Pobega; Messias (st. 32′ Giroud), Diaz (st. 1′ De Ketelaere), Leao (st. 1′ Rebic); Origi. A disposizione: Mirante, Jungdal, Bennacer, Ballo-Tourè, Adli, Kjaer, Thiaw, Krunic, Vranckx. Allenatore: Pioli

Marcatori: 35′ Djidji (T), 37′ Miranchuk (T); st. 24′ Messias (M)

Espulsi: st. 24′ Juric (T)

Ammoniti: pt. 24′ Schuurs (T), 30′ Buongiorno (T), 34′ Kalulu (M); st. 26′ Pellegri (T), 32′ Pobega, 42′ Linetty, 45′ Lukic (T)

Arbitro: Abisso di Palermo

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 32, Atalanta 27, Milan 26, Lazio ed Inter 24, Roma*, Udinese e Juventus 22, Torino 17, Salernitana 16, Sassuolo 15, Fiorentina 13, Empoli 11, Bologna* e Monza* 10, Spezia 9, Lecce 8, Sampdoria 6, Hellas Verona* e Cremonese 5.

*Una partita in meno