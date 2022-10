Pioli sul banco degli imputati: “È una sciagura, impazzisco”

Pioggia di critiche sui social per Stefano Pioli e per il Milan, in difficoltà contro il Torino: “Sconfitta e meno 6”

I campioni d’Italia sono andati in grande difficoltà contro il Torino, specialmente nel primo tempo dove sono arrivate due reti in due minuti. Tante le critiche da parte dei tifosi, anche Stefano Pioli sul banco degli imputati.

Il tecnico emiliano è stato protagonista di una scelta piuttosto controversa: togliere Rafael Leao all’intervallo, sotto di due reti. Pur avendo giocato un pessimo primo tempo, i tifosi del Milan avrebbero voluto vedere il portoghese anche nella ripresa, per provare a recuperare il risultato. L’altro rossonero che ha raccolto il maggior numero di critiche è stato Ciprian Tatarusanu, non impeccabile in occasione delle due reti del Torino. Ecco alcuni dei (moltissimi) ‘tweet’ polemici dei tifosi del ‘Diavolo’, arrivati anche a chiedere l’esonero di Pioli.

Pioli osceno. Osceno, ha sbagliato TUTTO. — Tomories (@ilcarroditomori) October 30, 2022

Pioli ha sbagliato pure tutti i cambi — JP (@jeanpauldl1998) October 30, 2022

Lascia dentro messias e pobega, toglie Leao e diaz. Sconfitta e -6. #TorinoMilan — Sampei (@sampeitipesca) October 30, 2022

Toglie Leao e Diaz e non Pobega e Messias, va bene. #TorinoMilan — Antonio Iervolino (@AntonioIervol10) October 30, 2022

Devi rimontare e togli Leao

Ok#TorinoMilan — LP⭐ (@Oldaa98) October 30, 2022

Ma come ha tolto Leao ahahahah. Pioli ha appena battezzato una partita importante a fine primo tempo. Se mercoledì non passiamo impazzisco — Emil Cambiganu (@emilan46) October 30, 2022

Ma ha tolto Leao… non ci credo #TorinoMilan — Albe (@AlbeXIV) October 30, 2022

Ma come puoi levare Leao per lasciare Messias? Ma io davvero non ho parole — Manuel Vanacore (@xManuelVanacore) October 30, 2022

Campioni d’Italia e dobbiamo ancora sorbirci tatarusanu gabbia pobega messias titolari — Federico – 19🏆🔴⚫️ (@Federico_7_7) October 30, 2022

#tatarusanu è una sciagura — Marco Morrone ❤️🖤 (@trameeme82) October 30, 2022

La spinta delle gambe di Tatarusanu, roba da esordienti. Sono imbarazzato.#TorinoMilan — Francesco Macrì 🔴⚫ (@fra_macri) October 30, 2022

partita persa totalmente da pioli — Angela 🏆 (@awkangie) October 30, 2022

Pioli sarebbe da esonero per il macello che ha fatto oggi #TorinoMilan — KING Z (@KINGZLATAN1994) October 30, 2022

Partita persa da pioli, dispiace ma è così.. Non ha azzeccato nulla, formazione iniziale sbagliata cambi giusti ma usciti giocatori sbagliatj.. Uno schifo unico — BrunIbra (@BrunoSpeziale) October 30, 2022