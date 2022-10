Nuova tegola per Mourinho: non parte per Verona

Brutte notizie per Mourinho: problema al retto femorale sinistro e niente partenza con la squadra per la trasferta di Verona

Nuova tegola in casa Roma. José Mourinho dovrà infatti fare a meno di Leonardo Spinazzola per la sfida di campionato contro il Verona, in programma domani alle 18.30 al Bentegodi. Il tecnico portoghese dovrà infatti rinunciare all’esterno azzurro, che si è fermato per una lesione al retto femorale sinistro.

Una nuova, pesante assenza per il tecnico portoghese, che schiererà quindi Zalewski a sinistra e Karsdorp a destra nella trasferta veronese. Problema che però non riguarda solo il campionato, ma anche l’Europa League. La Roma si giocherà infatti il passaggio del turno nella decisiva sfida dell’Olimpico contro il Ludogorets. I giallorossi, per evitare la retrocessione in Conference League, dovranno necessariamente vincere, vista anche la sconfitta dell’andata in Bulgaria. E l’assenza di Spinazzola rischia di complicare parecchio i piani di Mourinho, anche in ottica di una possibile rotazione dei vari uomini.